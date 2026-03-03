伊朗局勢｜6名神秘賭客精準預測「美以空襲時間」 開戰狂賺780萬
撰文：TVBS新聞網
美國日前發動代號「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），聯手以色列對伊朗進行轟炸，斬首包括最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）等伊朗高層。與此同時，博弈平台Polymarket竟然有6個「新用戶」精準下注美軍動手時間，狂撈100萬美元（約782萬港元）。
新用戶2月才辦 精準命中襲擊時間
彭博（Bloomberg）報道，博弈平台Polymarket上，有6個透過押注美國將在2月28日前攻擊伊朗，獲利約100萬美元。這些帳戶都是在2月新建立，而且只針對美軍襲擊時間下注，並未參與其他投注，其中一份甚至是在伊朗首都德黑蘭爆炸前的幾小時才購買。
由於預測過於精準，民主黨參議員墨菲（Christopher Murphy）直言，這根本是利用戰爭與死亡牟取暴利，將提出法案禁止該行為。數據顯示，截至美東時間2月28日結算時，下注美軍在當天襲擊的總成交量約9,000萬美元（約7億港元）；第二大成交量的是1月31日發動襲擊，金額為4,200萬美元（約3.3億港元）。
報導指出，Polymarket是最大的預測市場平台之一，各式各樣的指標都能成為投注標的，包含選舉結果、地緣局勢發展等。如今平台已發展成為一個龐大且監管缺失的地緣政治投機交易中心。報導指出，在Polymarket的投注中，基於事實判斷和所謂「內幕消息」之間的界限越來越模糊。
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】