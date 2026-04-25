世界盃2026｜二手平台賣決賽「黃牛飛」　一張索價1800萬惹議

如果你和三個朋友今夏去現場觀看世界盃決賽，那你們真是走運了。 7月19日，位於新澤西州的大都會人壽體育場（MetLife Stadium）球門後方有四張連座球票出售。但這聽起來是不是好得難以置信呢？嗯，確實有點。這四張球票每張售價高達2,299,998.85美元（約1800萬港元）。四張加起來超過900萬美元（約7051萬港元）。



據美媒報道，一級座位位於下層看台頂部，正對球門，靠近其中一個出口。再往前兩排的座位轉售價格略高於16,000美元，一些更靠近球場的座位售價超過24,000美元。

2022年12月18日，在卡塔爾舉行的2022年世界盃決賽中，阿根廷隊擊敗法國隊，阿根廷球員美斯（Lionel Messi）在賽後高舉世界盃獎杯慶祝。（Getty）

另一張轉售球票的售價也高達 2,299,998.85美元，但這張球票位於三級座位，幾乎在球場頂部，也位於其中一個球門後方。

這些座位在國際足協（FIFA）官方轉售平台FIFA Marketplace上出售。 FIFA Marketplace是一個官方二手平台，球迷可以在這裏轉售球票。 FIFA不控制該平台上的售價，持票人基本上可以自行定價。不過，FIFA會向買賣雙方各收取15%的佣金。

FIFA發言人表示：「FIFA轉售平台為球迷提供了一個安全、透明且可靠的環境，方便他們出售或轉讓球票，轉售手續費符合北美體育和娛樂行業的行業標準。」

該平台面向加拿大、美國及其他國際人士開放，但墨西哥當地法律禁止墨西哥居民在該平台上收取高於標價的費用。

2026年4月18日，美國新澤西州東盧瑟福，大都會人壽體育場（Metlife Stadium）在世界盃前的緊急應變演習期間，展示了2026年FIFA世界盃的標誌。（Reuters）

國際足協補充道，它是一個非牟利組織，所有收入將重新投入到推廣發展足球運動。