白宮發言人請產假離崗　傳內閣或輪流代職包括特朗普及萬斯｜有片

白宮新聞發言人萊維特（Karoline Leavitt）4月24日對一眾傳媒分享自己要誕下新生命的消息，她稱自己因個人原因要暫時離開一段時間，並且「隨時都可能生產」。美媒報道指，在她暫離白宮期間，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的內閣官員，甚至他本人都有可能暫代職位幫忙主持記者會。



萊維特周五在白宮外宣布這一消息，她說：「這可能是我一段時間內最後一次與大家見面」，但預料自己很快將會重回崗位。目前未知她將休息多長時間，美國聯邦政府部門僱員通常可享有長達12週的帶薪育嬰假期。

美國《政治報》（Politico）報道指，萊維特預料將在28日誕下一名女嬰，而在她休息期間預料暫時不會有專門人員來接替她的職務，而白宮計劃「讓一些熟面孔」主持記者會，包括副總統萬斯（JD Vance）、內閣官員甚至特朗普本人。

萊維特現年28歲，她去年12月25日宣布懷孕，她當時指懷上第二個孩子，而預產期是在今年五月。