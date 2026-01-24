日女直播主宣布「成功人工受孕」慘遭粉絲惡毒詛咒　慨嘆人間地獄

日本33歲女直播主Tanukana近日公開等候多年的懷孕消息，卻意外引來大量惡意留言與詛咒，從粉絲轉為攻擊者的反差，讓她在直播中情緒潰堤，直言「現在的日本，根本是人間地獄」。



Tanukana在宣布懷孕後，非但沒有收到祝福，反而遭遇鋪天蓋地的辱罵與詛咒，她無法理解只是分享人生進展，為何會被逼到承受如此極端的惡意，心寒之餘也對社會現象提出質疑。

結婚與求子歷程曝光 終於迎來得來不易的好消息

根據日本媒體《Sponichi Annex》報道，Tanukana早在去年11月透露，自己其實已於2021年低調完婚，婚後一直希望能成為母親，卻始終未能如願。多年來嘗試各種方式，身心都承受相當壓力。

她在今年初向觀眾坦言，歷經多次嘗試後，終於在第6次人工授精獲得成功，目前確認懷孕，但仍處於需要小心觀察的階段。她甚至半開玩笑說，如果結果不理想，可能還得向粉絲「募集流產同情抖內」。

身分一變風向突轉 惡毒留言湧入直播間

然而真正讓她崩潰的，是宣布婚姻與懷孕後收到的回應。Tanukana在1月19日直播中表示，過去被視為單身女性時，做甚麼都被包容，如今身分改變，卻立刻成了眾矢之的。

她點名多則讓人不寒而慄的留言，包括：

指控她「背叛粉絲」

直接詛咒她流產

惡意留言希望她生下重度殘疾的孩子

在痛苦中走向絕路



字句之殘酷讓她當場語塞。

自問只是小直播主 為何承受如此惡意

Tanukana無奈表示，自己不過是一名靠直播收入勉強生活的人，既非名流也沒有權勢，卻成為情緒宣洩的出口，讓她完全想不通為何會被如此深刻地憎恨。

她最後憤怒又無力地感嘆，究竟是甚麼讓祝福變成詛咒，讓一名普通孕婦承受這樣的攻擊，也不禁反問：

現在的日本，到底怎麼了？

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】