英國Onlyfans「千人斬」網紅聲稱懷孕更要找孩子生父 英媒提質疑
撰文：成依華
出版：更新：
英國26歲Onlyfans女網紅Bonnie Blue去年曾聲稱在12小時內與1057名男子發生性關係而引發爭議，她2月23日發布影片講述兩週前再與400名男子「激戰」，更聲稱已懷孕，不過有英媒則質疑她說謊，指可能是一場「宣傳」。
Bonnie Blue「懷孕影片」說了什麼？
在影片中，Bonnie Blue（原名Tia Billinger）稱自己正有「繁殖任務」（breeding mission），除了過去曾在12小時內與1057名男子發生性關係外，兩週前再與400名男子在無安全措施的情況下發生性行為。她又在片內做驗孕測試，指自己已經懷孕。
她並前往一間診所接受檢查，有戴上藍色頭套的醫護人員在鏡頭前協助她做測試，指其已懷上一名孩子，又稱估計是在10多天前受孕云云，英媒形容醫護人員戴頭套出現在鏡頭前的影片極詭異（bizarre video）。
Bonnie Blue如何找孩子生父？
Bonnie Blue較早前向美媒聲稱在「繁殖任務」中，她有事前收集男方的DNA樣本，也有他們的聯絡方式，所以一旦懷孕後，便會找回該位孩子生父，向他告知消息。
Bonnie Blue為何遭質疑？
雖然Bonnie Blue聲稱懷孕，不過有英媒提出質疑，英國《每日星報》指其可能說謊，因其所使用的驗孕棒上有一大一小「窗口」，兩個「窗口」均顯示明顯紅線才算懷孕，報道指，但Bonnie Blue手持的驗孕棒中似乎只有大窗口有明顯紅線。
報道又指，影片內的診所雖然有多種醫療器械，但「醫生」卻是戴著頭套、穿著T恤，手持疑似iPad裝置，令網民留言質疑是一場宣傳。
