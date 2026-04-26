白宮記者晚宴槍擊案　美媒：31歲嫌疑犯為加州教師　遭起訴2罪

美國白宮記者晚宴4月25日發生槍擊事件，總統特朗普（Donald Trump）要緊急撤離，執法部門持續調查，槍手身份、攜帶武器及相關指控等細節逐步曝光，據美媒指，31歲疑犯艾倫（Cole Tomas Allen）在加州擔任兼職教師。



美媒CBS引述消息人士指，槍手被捕後承認他的施襲目標是特朗普政府官員。報道指，他未有指明目標是特朗普，但指是「政府官員」。

美媒報道，疑犯名字為艾倫（Cole Tomas Allen），據其職場社交平台「領英」（LinkedIn）賬號介紹，他在一家提供補習及考試輔導的教育企業擔任兼職教師。2024年12月，他曾獲選為公司內的月度教師（teacher of the month）。

他在社交網站頁面指自己2017年畢業於加州理工學院（California Institute of Technology）。他除了自稱教師外，也自稱工程師、科學家、獨立遊戲開發者。

2026年4月25日，美國白宮記者晚宴發生槍擊事件，美國當局確認，疑犯為一名31歲的加州男子艾倫（Cole Tomas Allen），目前已被依法拘留。圖為艾倫職場社交平台「領英」(LinkedIn)賬戶，主頁中介紹他是一名獨立遊戲開發者、工程師、科學家、並擔任老師。

美媒指，他登記為選民，列為無黨派傾向，聯邦選舉委員會紀錄則顯示，2024年10月他向為民主黨籌款的政治行動委員會ActBlue小額捐贈25美元（195港元）。這筆錢被指定用於賀錦麗的總統競選活動。

聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）表示，疑犯初步被控兩項罪名，分別為在暴力犯罪中使用槍支以及使用危險武器襲擊聯邦執法人員，將於4月27日在聯邦地區法院出庭受審。皮羅指出，鑒於調查仍在推進，其未來還將面臨更多指控。

華盛頓臨時警察局長卡羅爾（Jeffery Carroll）透露，疑犯作案時攜帶有霰彈槍（Shotgun）、手槍和刀具，試圖強闖晚宴安檢查站。

卡羅爾補充表示，目前尚不清楚犯的目標以及作案動機，調查中也未發現發現其他人員與該事件有關聯，判斷疑犯是單獨行動，且目前「似乎不存在任何對公眾構成威脅的情況」。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在發布會上否認與此次槍擊案件與伊朗戰爭有關，並稱或許未來能查明其作案動機。