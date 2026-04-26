白宮記者晚宴槍擊　議長約翰遜稱為國祈禱　佩洛西：慶幸總統無事

美國白宮記者晚宴當地時間4月25日發生槍擊事件後，現場賓客、活動主辦方及相關執法部門陸續發聲，回應此次突發安全事件。其中，眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）表示，他與妻子當時也在晚宴現場，對於執法人員和急救人員「迅速採取行動控制局面」表達了誠摯感謝，並在社交媒體X上發文稱「今晚為我們的國家祈禱」。



眾議院共和黨也在X平台發帖聲援，強調「眾議院共和黨人團結一致，為那些身處險境的人們祈禱」。眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）則對執法部門與安保人員表示「感謝」，同時呼籲必須終止「美國的暴力與混亂」。

美國民主黨籍眾議員、前議長佩洛西（Nancy Pelosi）發文稱，令人慶幸的是總統、第一夫人以及其他出席人員平安無事，她指「身為一名曾遭受政治暴力侵害的家屬，我為受傷的警官以及所有受此可怕事件創傷影響的民眾祈禱。」

佩洛西的丈夫曾在2022年底於住所遭襲擊。

白宮記者協會主席姜偉嘉（Weijia Jiang）發表講話指， 30天內重新安排晚宴，他稱原本想繼續活動但需遵守安全規定。他強調，新聞工作的公共服務屬性，稱「遇到緊急情況時，我們會奔赴現場，而不是逃避」，並感慨第一修正案賦予的自由權十分脆弱。

代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）則表示，快將對疑犯提出指控，鑒於晚宴情況，指控性質明確，同時強調調查仍在進行且才剛開始。聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）表示正仔細檢查案發現場找到的長槍和彈殼，詢問參加晚宴的目擊者，並呼籲掌握相關資訊者應主動提供線索。