白宮記者晚宴槍擊　警：疑犯攜多種武器　特勤局1人傷送院｜最新

4月25日在華盛頓舉行的美國白宮記者晚宴（White House Correspondents’ Dinner）發生槍擊事件，總統特朗普（Donald Trump）和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）緊急從現場撤離，槍手其後被捕。疑犯為31歲男子Cole Tomas Allen，警方稱正調查其動機，並起訴其兩項罪名，警方指其攜帶一把霰彈槍（Shotgun）、一把手槍和多把刀，估計他曾開一槍。本文會持續更新有關資訊。



【12:21】特勤局一名執法人員在事件中受傷，據特朗普指，該名特勤局人員遭近距離槍擊，幸有防彈背心，「他遭近距離用威力很大的槍擊擊中，背心起到保護作用。」

【12:15】這次晚宴的地點為在華盛頓特區的華盛頓希爾頓酒店（Washington Hilton），據警方指，疑犯疑為酒店一名住客，警方已經封鎖酒店一房間調查。

1981年，美國總統列根是在華盛頓希爾頓酒店外遭槍擊，列根中彈，幸搶救後逐漸康復。

【11:45】警方指疑犯當時攜帶了一把霰彈槍（Shotgun）、一把手槍和多把刀，警方指基於初步資訊，相信疑犯為一間酒店的住客，又指估計他曾開一槍，他被起訴兩項罪名，即在暴力犯罪中使用槍支，以及使用危險武器襲擊聯邦人員。

警方稱「當他跑過檢查站時，特勤局執法人員攔截他。疑犯和執法人員發生駁火。」疑犯被捕後送院，一名特勤局執法人員也受傷送院。

警方又稱暫時沒有理由相信有其他人參與這次犯案。

2026年4月25日，特朗普在社交網站發布疑犯照片（Truth Social）

【11:30】在特朗普較早前公開的CCTV影片中，顯示在有人衝入後，現場特勤局人員的應對場面。一名男子快速穿過金屬探測器，衝過持槍的執法人員。

特朗普返回白宮後召開記者會，他表示，槍擊案疑犯已被特勤局制伏拘捕，並在他身上發現多件晚宴槍擊案嫌疑人在被特勤局制服前攜帶多件武器。他指，白宮記者協會晚宴將改期舉行，重申美國不會被這些事件破壞社會秩序。

特朗普在記者會上表示，他聽到槍聲響起時，最初以為只是有托盤掉落的聲音，並指聲音看似「相當遠」。但他身邊的梅拉尼婭卻「非常清楚」那是槍擊事件，「我想她立刻就知道發生了什麼，她告訴我，『那聲音很不好』。」

特朗普又指，尚不清楚槍手的動機，但他說：「他倒地時看起來很邪惡」。特朗普重申，他原本想繼續晚宴，並稱：「我拼了命想堅持留下來。」惟執法人員希望結束晚宴。

特朗普表示，他聽到槍聲響起時，最初以為只是有托盤掉落的聲音，並指聲音看似「相當遠」。但他身邊的梅拉尼婭卻「非常清楚」那是槍擊事件。（Reuters）

特朗普補充稱，事件中有一名特勤局人員中槍，但幸好穿着防彈背心未有大礙。他說：「他被近距離用強大的槍支射擊，幸好有防彈背心保護了他。」

特朗普呼籲加強安保措施，並表示「我們當前需要前所未有的安保等級」。他又以這次槍擊事件為例，說明白宮正在建造的宴會廳為何如此必要。