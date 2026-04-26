白宮記者晚宴槍擊更多細節曝光　槍手會場附近組裝長槍　未見保安

美國華盛頓希爾頓酒店4月25日晚傳出槍聲，總統特朗普（Donald Trump）和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）隨即從白宮記者協會晚宴現場撤離，未有受傷。紐約郵報報道，一位白宮記者晚宴的義工稱，槍手似乎在露台入口附近一個監控薄弱的區域，組裝了一把「長槍」，然後開槍並衝向宴會廳。



報道指，目擊事件的Helen Mabus是此次活動的義工，來自賓夕法尼亞州哈里斯堡。她指，會場入口附近一個「臨時房間」，那裹當時存放着酒吧推車，而且「沒有保安人員」。她說：「他就在那個房間內……他從袋中或什麼東西裹拿出了那把槍，這把武器很長，而且看起來不像普通的槍」。

Mabus補充，嫌犯在房間組裝武器時，幾乎不在保安人員的視線範圍內，隨後他突然向主宴會廳方向移動。她稱，槍手之後開始向多個方向掃射，賓客和工作人員紛紛逃離。她說：「我估計自己至少聽到了10聲槍響，但感覺他好像到處亂開槍。」

2026年4月25日，美國白宮記者晚宴發生槍擊事件，美國當局確認，嫌疑人為一名31歲的加州男子艾倫（Cole Tomas Allen），目前已被依法拘留。（Reuters）

她還說，槍聲立即引發了恐慌，「人們尖叫着四處奔跑逃走」，而特勤局和其他武裝人員則迅速沖向危險區域。她又指，自己朝相反的方向逃去，故沒有看到嫌犯被捕。她重申，槍擊事件就發生在通往宴會廳的小徑幾步之遙的地方，當時數百名貴賓聚集在裹。