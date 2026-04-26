白宮記者晚宴槍擊：傳疑犯開多達8槍　主播談步出男廁遇槍手經歷

4月25日在華盛頓舉行的美國白宮記者晚宴（White House Correspondents’ Dinner）發生槍擊事件，總統特朗普（Donald Trump）和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）緊急從現場撤離，槍手其後被捕。據美媒指，槍手或開多達8槍，另有主播講述在步出男廁時剛遇到疑犯開槍的經歷。



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美媒：槍手或開多達8槍

槍擊地點發生於在華盛頓希爾頓酒店（Washington Hilton）舉行的白宮記者晚宴，現場影片顯示，當時一名男子快速奔跑越過持槍的執法人員，疑試圖衝至晚宴場內。警方後來稱「當他跑過檢查站時，特勤局執法人員攔截他。疑犯和執法人員發生駁火。」

美媒CBS引述消息人士指，槍手被捕後承認他的施襲目標是特朗普政府官員，他在事件中開5至8槍。英國廣播公司（BBC）較早前則引述一名保安官員指是開7至8槍。

2026年4月25日，特朗普在社交網站發布疑犯照片（Truth Social）

美國有線新聞網絡（CNN）主播布利策（Wolf Blitzer）事後講述，他當時剛步出男廁，突看到有一名男子手持「非常危險的武器」，布利策指「忽然間，我聽到一陣很大聲、很響亮、很嚇人的槍聲，就在我旁邊，一名警察把我按倒在地，隨後把我帶回男廁。」他指在槍擊發生時，槍手距離他僅「數英呎遠」。

他稱之後有約15名男子也在男廁內躲避。

在事件後，酒店保安備受關注，《衛報》引述美方官員指，當時為迎接夜晚8時開始的晚宴，酒店自下午2時起不對外開放，僅酒店住客、持晚宴門票或邀請信等人可出入，事後警方指，槍手為酒店住客。他當時攜帶了一把霰彈槍（Shotgun）、一把手槍和多把刀。

美方官員則強調酒店當時設多層保安措施，槍手突破的是活動最外層的保安防線，執法部門辯指多層保安措施發揮應有作用。