摸一下損失4.6萬？女遊客意大利「碰雕像私密部位」　遭警方起訴

一名女子近日到意大利佛羅倫斯旅遊，並在朋友的慫恿下，爬上了一座大理石雕像並觸摸其私密部位。女子在現場馬上遭警方逮捕。當地市府估計，女子在攀爬期間造成雕像輕微的損壞，損失約5,000歐元（約4.6萬港元），女子也因此遭起訴。



女遊客爬雕像遭警帶離

《衛報》報導，一名28歲女遊客日前到意大利佛羅倫斯觀光，並在朋友的慫恿下，爬上了領主廣場（Piazza della Signoria）的海神噴泉雕像，並觸碰了雕像的私隱部位。據了解，警方在看到女子的行徑後，馬上將其帶離了現場。

意大利佛羅倫斯領主廣場的海神噴泉。（GettyImages）

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報導指出，該雕像為雕塑家巴托洛梅奧．阿曼納蒂（Bartolomeo Ammannati）的作品，其於1559年受美第奇家族的科西莫一世（Cosimo I de' Medici）委託建造，用來慶祝其子法蘭切斯科一世（Francesco I de' Medici）與奧地利女大公喬安娜的婚禮。

據了解，噴泉底部有馬匹拉著貝殼狀戰車，上方則是羅馬海神尼普頓的雕像。

女子造成雕像輕微損壞 市府：損失約4.6萬

當地市府表示，在經專家檢查後，他們發現女子在攀爬時，造成馬匹雕像的腿部以及浮雕部分「輕微但具體的損壞」。市府估計，此次損壞約帶來5,000歐元（約4.6萬港元）的損失。目前警方已依破壞藝術與建築資產罪名對女子提出指控。

海神噴泉雕像（unsplash）

並非第一人！ 遊客愛爬雕像造成損壞

事實上，女子並非第一個爬上該雕像的遊客。報導指出，早在2005年，就曾有遊客爬上雕像，導致雕像手部斷裂、戰車受損，之後當局才加裝了監視器。

另外，在2023年，一名德國遊客也曾為自拍而攀爬雕像，並造成嚴重破壞。同年夏天，還有一對年輕情侶試圖攀爬米開朗基羅《大衛像》的複製品。

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儘管當地已加強對歷史地標的管制，但每年夏天，類似的事件就會發生。市府美術辦公室負責人喬治．卡塞利（Giorgio Caselli）表示，近年來遊客將攀爬古蹟視為一種「挑戰」的風氣愈發盛行。

卡塞利批評，部分遊客缺乏對文化資產的尊重，這類行為與社會期待的文化理解與尊重背道而馳，不應對這種無知與輕率的行為妥協。

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