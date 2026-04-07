意大利防長：伊朗戰爭危及美國全球領導地位　擔憂核風險升級

路透社報道，意大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）警告，伊朗戰爭正使美國的全球領導地位岌岌可危，並對核風險升級表示擔憂。



克羅塞托透露，意大利上週拒絕了美國軍機在前往中東途中降落西西里島西哥奈拉空軍基地（Naval Air Station Sigonella）的請求。

他在周二（4月7日）發表於意大利《晚郵報》的採訪中說道：「這場戰爭讓美國的全球領導地位面臨風險」，表示擔心衝突可能會進一步惡化，並提到了二戰期間美國於1945年對日本進行原子彈轟炸。

克羅塞托表示，「想想看：正是像我們這樣的人類來決定，即使是廣島和長崎這樣的原子彈爆炸，也是結束衝突的可接受手段。不幸的是，我們仍然擁有核武器，而那些沒有核武器的國家正在尋求獲取核武器。我們什麼都沒學到。」

2025年9月10日，英國倫敦伍利奇皇家炮兵营房（Royal Artillery Barracks, Woolwich）舉行E5國防部長會議後，意大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）在聯合記者會上發表演說。（Reuters）

「這種風險是瘋狂的，我們正在經歷的是一場衝突，其中每一個行動都會引起更高層次的反應。」克羅塞托將於周二晚些時候在議會就伊朗戰爭發表講話，他表示特朗普應該有更勇敢的顧問：「本屆總統任期內的一個問題是，沒有人敢反駁老闆。」

特朗普對歐洲在戰爭問題上的立場感到憤怒，克羅塞托表示，意大利尚未允許美國在其他情況中使用其軍事基地。