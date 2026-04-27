北京限制AI公司接受美企投資　中美科技博弈升級

美國科技巨頭Meta收購原生於中國的人工智能企業Manus並引發審查後，中國官方據報已開始限制這類頂尖科技公司接受美國資本投資。



彭博社星期五（4月24日）引述知情人士報道，包括中國國家發展和改革委員會在內的監管機構，近期已指示多家民營科技企業，除非獲得中國政府的明確批准，否則不得在融資中接受美國資本的投資。

報道稱，中國官方不希望TikTok母公司字節跳動未獲得政府許可，允許美國投資者進行舊股轉讓交易。（Getty Images）

報道稱，AI（人工智能）初創企業月之暗面（Moonshot AI）和階躍星辰（StepFun）是收到相關指示的其中兩家公司。此外，北京限制字節跳動接受美國投資者的新投資，同時也不希望字節在未獲批准的情況下，允許現有股東把手中股份轉賣給美國投資者。

多年來，美國資本在中國科技領域一直發揮重要作用，字節跳動的股東就包括了KKR、美國泛大西洋投資集團等美資。

但北京方面的最新限制已表明，在中美科技博弈背景下，中國正在把核心科技公司控制權納入國家戰略和安全的管理範圍。

限制的觸發點可能與Manus有關。原生於中國的AI企業Manus去年12月被臉書母公司Meta收購，中國商務部介入審查。《金融時報》4月17日的報道稱，Manus兩名聯合創始人已被邊控，僅在中國境內可自由活動，審查仍然在進行中，中國商務部、發改委和反壟斷監管機構都參與其中。

報道也提到，中國國安委也介入到此案中，並將收購交易定性為「陰謀」，相關報告在中國高層領導人間傳閲，引發了涉及多個機構的更廣泛審查。

原生於中國的AI企業Manus去年12月被臉書母公司Meta收購，中國商務部介入審查。（Getty Images）

《華盛頓郵報》星期二（4月21日）的報道也指出，北京正加大力度阻止本土AI初創企業「出走」西方尋求資金和市場。除了Manus，當局還直接警告另一家中國AI初創公司MiroMind，不得將關鍵人才和研究成果轉移出中國。

報道稱，這些舉措正引發科創行業的震動，業內人士認為北京正在劃出一條新的紅線，禁止企業切斷中國聯繫、轉向美國發展，進行所謂的「China-shedding」（去中國化）。

中美在AI領域的博弈逐漸走向白熱化。華盛頓也開始更加警惕中國AI科技企業的發展勢頭。路透社星期六（4月25日）引述一份美國外交電報稱，美國國務院已向全球外交和領事機構發出電報，要求美國外交人員向駐在國政府提出關切，提醒他們注意美國所稱的中國企業，包括DeepSeek，廣泛竊取美國人工智能實驗室知識產權的行為。

這份日期為4月24日的電報要求外交人員談及美國對「對手提取和蒸餾美國AI模型」的擔憂。

此前一天，白宮稱已掌握到來自中國的外國實體正通過蓄意、工業級規模的行動，對美國前沿AI系統進行蒸餾。北京批評相關說法毫無根據，並指美國藉此抹黑中國AI產業的發展成就。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】