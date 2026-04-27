白宮記者晚宴槍擊｜嫌犯嘲諷安保鬆懈　下一場晚宴保安問題引關注

美國白宮記者協會晚宴槍擊事件雖未造成嚴重傷亡，但特勤局的現場安保問題仍引發廣泛質疑，下一場晚宴將如何加強防護措施成為外界關注的焦點。



兩名前特勤局特工和三名美國高官告訴路透社，聯邦特工在星期六（4月25日）晚上的白宮記者協會晚宴上有效地執行了保護總統的計劃，在槍手到達華盛頓希爾頓酒店地下室之前制伏他。

不過，一些官員和評論員認為安保措施應該更加嚴密，嫌犯不應如此接近目標。此前，在2024年總統競選期間，針對美國總統特朗普的兩起暗殺未遂事件已促使當局加強總統的安保措施。

4月25日在華盛頓舉行的美國白宮記者晚宴發生槍擊事件，總統特朗普（Donald Trump）急忙撤離的畫面（Reuters）

儘管美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在記者會上讚揚特勤局反應迅速，但他明確指出華盛頓希爾頓酒店「並不是一個特別安全的建築」。

華盛頓希爾頓酒店長期承辦該晚宴，但由於規模龐大、對公眾開放且人員流動頻繁，一直是特勤局難以完全掌控的場地。此外，這項活動往往彙集總統和多名內閣政要，使風險進一步上升。

在星期六的晚宴上，賓客須通過金屬探測器的檢測才能進入宴會廳，但公眾只需憑票即可進入酒店。據一名直接了解活動策劃的人士透露，有多人試圖使用去年的門票進入酒店，而嫌犯可能在活動前幾天入住酒店，從而繞過這一基本檢查。

美國華盛頓希爾頓酒店4月25日晚傳出槍聲，總統特朗普（Donald Trump）和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）隨即從白宮記者協會晚宴現場撤離。（Reuters）

就連31歲嫌犯艾倫（Cole Tomas Allen）也批評這次活動的安保措施。據《紐約郵報》報道，嫌犯在一份書面宣言中提及安保措施似乎過於鬆懈。

他對於自己能夠攜帶一支霰彈槍、一支手槍和一把刀入住酒店感到驚訝。

本文獲《聯合早報》授權轉載

