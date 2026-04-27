白宮記者晚宴槍擊｜特朗普三次遇刺背後是「病入骨髓」的美國

「我不想再讓戀童癖、強姦犯和叛徒玷污我的雙手。」這不是某個極端組織的宣傳口號，而是一個31歲、擁有名校碩士學位的美國加州教師兼遊戲開發者，在4月25日持槍沖進白宮記協晚宴前，留給家人的最後一封信。



他自稱「友好的聯邦刺客」，給政府官員排好了刺殺順序，還嘲諷酒店安保形同虛設。



這已經是特朗普第三次公開遭遇刺殺威脅——從賓夕法尼亞的競選集會子彈擦耳而過，到佛羅里達高爾夫球場灌木叢中伸出的槍管，再到如今華盛頓權力中心的槍聲。

這次，嫌疑人為何扣動扳機？當一個受過頂級教育的人選擇用子彈代替選票，這個國家到底怎麼了？

「友好的聯邦刺客」留下了一封信

嫌疑人叫艾倫（Cole Tomas Allen），31歲，來自加州。他的簡歷很漂亮：加州理工學院機械工程學士、加州州立大學多明格斯山分校電腦科學碩士，是一名兼職教師和遊戲開發者。

2026年4月25日，美國白宮記者晚宴發生槍擊事件，美國當局確認，嫌疑人為一名31歲的加州男子艾倫（Cole Tomas Allen），目前已被依法拘留。（Reuters）

他曾為民主黨捐過款，事發前幾天還參加過一場反特朗普（Donald Trump）的「No Kings」抗議活動。

他的姐姐告訴調查人員，弟弟說要「做點什麼」來糾正這個世界。

行動前約10分鐘，艾倫向家人發送了一封1052字的電子郵件，自稱「友好的聯邦刺客」。

信中，他明確列出了目標優先順序：政府官員（從最高到最低，按連續處理）；特勤局（必要時非致命方式制服）；酒店員工和賓客——完全不是目標。

他給出了自己的理由：「我再也無法容忍一個戀童癖、強姦犯和叛徒的罪行沾染我的雙手」、「一想到本屆政府所做的一切，我就感到憤怒」。他把那些赴宴的嘉賓都視作「同謀」——因為他們選擇去聽一個「戀童癖、強姦犯和叛徒」的演講。

雖然沒有直接點名特朗普，但特朗普就在晚宴做演講，所以那三個詞指的是誰，不言而喻。

更讓人後背發涼的，是他對安保的嘲諷：「我帶着多種武器走進來，但那裏沒有一個人認為我可能構成威脅……安保措施全部集中在室外，顯然沒有人想過如果有人提前一天到達該怎麼辦。」

一個受過頂尖教育的人，放棄他的教育和遊戲事業，意圖向政府官員扣動扳機。

當一個受過頂尖教育的人，放棄他的教育和遊戲事業，意圖向政府官員扣動扳機。美國社會到底怎麼了？(Getty)

美國社會到底怎麼了？

當子彈替代選票，美國「病」得不輕

這不是一個孤立事件。

資料顯示，從2021年國會山騷亂到2024年底，美國已發生至少300宗出於政治動機的暴力事件。2025年前6個月，美國這類事件發生了150宗，幾乎是上一年同期的兩倍。

2025年，特朗普「MAGA」陣營最具影響力的青年領袖之一——查理柯克（Charlie Kirk）被子彈奪去生命；

2025年6月，原美國明尼蘇達州眾議員霍特曼（Melissa Hortman）和丈夫在家中遇害；

2024年9月，一名槍手潛伏在高爾夫球場灌木叢中，槍管已指向球場內的特朗普……

暴力，正在成為美國政治的「常規選項」。

更具諷刺意味的是，本次白宮記協晚宴槍聲響起的地方——華盛頓希爾頓酒店，45年前正是列根（Ronald Reagan）總統遭遇槍擊的地點。

歷史像一條咬住自己尾巴的蛇，在這個國家的心臟地帶不斷迴圈。

特朗普事後在記者會上說，他「研究過暗殺事件，那些影響最大、成就最高的人往往成為暗殺目標」。

2026年4月23日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在白宮發表講話。（Getty）

誇誰呢？

或許他忘了，自己的支持率已下降至約30%。而他善於表演的人設，也讓人們不再相信政治暴力事件的嚴肅性——大量網友認為特朗普是在「自導自演」，來挽救自己的支持率。

「這種戲碼我早看過了，和上次一樣，就是精心安排來博取公眾同情，簡直荒唐。」在社交平台上，一條高贊評論這麼寫。

當政治的邏輯開始用子彈書寫，再美妙的民主語言也顯得蒼白無力。這個3億多人、擁有超過4億支槍的國家，似乎陷入了一個怪圈：出了事就祈禱，祈禱完繼續等下一聲槍響。

這一次，槍聲停了，嫌疑人抓住了。但那條從國會山蔓延到華盛頓希爾頓酒店的裂痕，怕是越裂越深。

當一個社會的分歧要用子彈來解決的時候，它的病根，就已經深入骨髓了。

本文獲《南方+》授權轉載

