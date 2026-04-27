白宮記者晚宴槍擊｜女賓客趁亂連取多瓶紅酒捱批 網批：有失分寸
撰文：中天新聞網
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美國華盛頓白宮記者協會晚宴日前發生槍擊事件後，現場一片混亂。社交媒體流傳的一段影片顯示，一名女子在撤離過程中從無人看管的餐桌上拿走多瓶紅酒，引發輿論熱議。
女賓客撤離不忘帶酒
根據外媒報導，該事件發生在華盛頓希爾頓飯店舉行的年度晚宴期間。當時一名持槍男子試圖突破安檢並開火，造成一名特勤局人員中彈，所幸因穿防彈背心未致命，總統與多名高官隨即被緊急撤離，現場陷入恐慌與混亂。
趁亂連拿多瓶紅酒 超狂畫面曝光：
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在事件過後的混亂場面中，一段影片顯示，一名女子迅速從桌上拿取多瓶酒離開，引發網路熱議。部分網友批評該行為不當，認為在緊急狀況下仍取走物品有失分寸；但也有人認為，這些酒原本無人使用，加上晚宴費用高昂，把酒拿走也無可厚非。
報道指出，除了該女子外，也有其他與會者被拍到在撤離時順手帶走酒瓶，使事件在網路上迅速發酵，成為槍擊案之外的另一個討論焦點。
目前尚未確認影片中女子的身分與動機，相關畫面仍在網路持續流傳。整起槍擊事件則仍由執法單位調查中，嫌犯已被逮捕並面臨多項重罪指控。
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