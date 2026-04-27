白宮記者晚宴槍擊｜賓客淡定吃沙律片瘋傳　拒避原因曝：地板太髒

美國白宮記者晚宴4月25日發生槍擊事件，總統特朗普（Donald Trump）緊急撤離，一眾賓客事發時紛紛趴下躲避。在這混亂的情況中，賓客之一的金牌經理人格蘭斯（Michael Glantz）卻選擇繼續淡定地坐在椅子上，一邊吃沙律，一邊看着周圍的人走避。這一畫面被美媒捕捉到，而相關影片也隨即在網上瘋傳。他事後解釋指，自己因背部傷患以及涉事華盛頓希爾頓酒店（Washington Hilton）的地板太髒而不想趴下。



據美媒拍攝到的片段可見，在槍擊發生後，持械的執法人員在台上戒備，賓客們則在餐桌旁趴下躲避。與此同時，格蘭斯仍淡定地坐在椅子上，其後再悠哉悠哉地吃上一口意大利水牛芝士沙律（burrata salad）。

《紐約時報》稱，上述影片立刻在網上瘋傳，有網民戲稱格蘭斯為「沙律先生」（the salad man）。

格蘭斯事後受訪時解釋：「首先，我的背部不好，我根本沒法趴到地板上，就算趴到地板上，他們也得派人來把我扶起來。其次，我特別講究衛生，絕對不可能穿着我的新禮服趴下去骯髒的希爾頓酒店地板。」

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格蘭斯還表示，他身為紐約人，每天都生活在警笛聲和各種突發事件之中，對於槍擊事件已經見怪不怪，所以他當時一點也不感到害怕，反而想看看上百名特勤局特工飛身躍過桌椅的情景。