白宮記者晚宴槍擊｜中國外交部：一貫反對和譴責非法暴力行為

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 4月25日在酒店出席晚宴時，現場發生槍擊，當局確認槍手為31歲的加州男子艾倫（Cole Tomas Allen）。針對事件，中國外交部發言人林劍周一回應稱，中方一貫反對和譴責非法暴力行為。



新華社報道，林劍主持例行記者會期間，有記者提問，中方對日前美國白宮記協晚宴發生的槍擊事件有何評論？林劍表示，「中方關注這宗槍擊事件。我們一貫反對和譴責非法暴力行為」。

2026年4月25日白宮記者晚宴發生槍擊事件，保安人員制服疑犯（Reuters）

美媒報道，白宮槍擊案槍手在犯案前約10分鐘，曾向家人發送一份宣言，當中自稱為「友好的聯邦刺客」（Friendly Federal Assassin），並透露一心想要殺死特朗普（Donald Trump）政府的官員。

4月25日在華盛頓舉行的美國白宮記者晚宴發生槍擊事件，總統特朗普（Donald Trump）急忙撤離（Reuters）

槍手提到他的目標包括政府官員，但不包括聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（ Kash Patel）：「他們都是目標，優先按層級從最高到最低」。