德國遊客嫌「莎莎醬太辣」控告紐約捲餅店　法官：為何不Google？

一名德國籍旅客曼茲（Faycal Manz）2024年8月赴美旅遊時，在位於紐約時報廣場的塔可名店「LOS TACOS NO.1」因不滿莎莎醬太辣導致口腔灼熱、心跳加速等不適，同年10月向法院求償10萬美元（約78萬港元）。然而，法官於2026年2月正式駁回此案，並在判決書中直言，若自知腸胃不好，應自行上網查詢相關資料。



法官也傻眼：為何不Google查？

根據法院文件，曼茲當時購買了三個塔可，並在自助醬料吧自行加入了大量莎莎醬。他主張餐廳未設置警語，害他吃下後出現口腔灼熱、心跳加速、噁心及舌頭起水泡等症狀，回飯店後還引發嚴重的腹瀉與胃酸逆流。曼茲在訴狀中強調：「我完全不知道這些醬料有多危險，對成分一無所知。」

一德國男子赴美旅遊，因不滿塔可店莎莎醬太辣導致身體不適，向法院控告店家索償，2026年2月，法官正式駁回此案。圖為「LOS TACOS NO.1」官網截圖。（lostacos1.com）

男子因不滿「莎莎醬太辣」發起訴訟：

法院質疑，曼茲明知自己對辛辣食物敏感且有腸胃病史，卻在用餐前從未詢問店員或在場顧客，甚至連手機搜尋都省了。法官在判決中表示，只要稍微Google搜尋「墨西哥料理」或查看餐廳評論，都能輕易得知莎莎醬通常帶有辣味。

西客遊美狂告！還控超市Wi－Fi歧視

《紐約時報》進一步揭露，曼茲在美國旅遊期間，還針對其他事件發起多宗訴訟。他控告沃爾瑪（Walmart）新澤西州門市Wi-Fi登入需美國手機號碼，主張這是「歧視外國遊客」，並開出高達1,000萬美元（約7800萬港元）的驚人天價，該案同樣遭駁回。此外，他先前針對紐約警方處理街頭攻擊事件不當的訴訟，也已於近日自行撤回。

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