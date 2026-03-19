美伊衝突外溢網上　親伊黑客組織點名Google微軟英偉達成下個目標

「這次攻擊，將迄今為止主要侷限於海灣地區的衝突，帶到了美國本土。」據《華爾街日報》3月15日報道，駭客組織Handala日前襲擊了全球醫療設備巨頭史賽克（Stryker）。



該公司位於美國密歇根州。襲擊發生後，史賽克全球約5.6萬名員工被要求斷網，影響區域涵蓋美國、愛爾蘭和澳洲。

媒體稱，這可能是美國歷史上最嚴重的戰時網絡攻擊。但事情遠不止一家公司這麼簡單。一場更加複雜的現代戰爭正在上演。其深度與烈度，也許遠超想象。

伊朗的打擊名單包括下列公司▼▼▼

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據半島電視台3月14日報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊公布了一份打擊新名單，包括多家美國科技巨頭在中東的數據中心和辦公室。這些公司包括谷歌（Google）、微軟（Microsoft）、IBM、英偉達（Nvidia）和甲骨文（Oracle）等。理由很直接：這些公司長期與美國軍方合作，其技術被用於此次中東衝突。

伊朗塔斯尼姆通訊社聲明稱，隨着地區戰爭的範圍擴展到基礎設施戰爭，伊朗合法目標的範圍也在擴大。而這些數據中心，其戰略意義不遜於石油，是美國在中東利益的「七寸」。

2025年，美國總統特朗普（Donald Trump）重返白宮的出訪首站，便鎖定中東，在此簽下了總額超過3.2萬億美元的投資大單。

據澳洲廣播公司（ABC）披露，其核心項目就是位於阿布扎比的人工智能數據中心。這筆投資規模高達7000億美元，由OpenAI與英偉達、甲骨文和思科（Cisco）合作建設。

這些AI數據中心規模宏大，耗能極高，在紅外衛星與遙感監測下，形成了明顯的熱源，極易被定位識別，在現代戰場環境中幾乎就是無處遁藏的「活靶子」。

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據ABC報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊上周早些時候以軍用目的為由，對亞馬遜數據中心發動了襲擊。受損的數據中心宕機，導致銀行、出租車、外賣應用等各種服務都受到影響。

阿布扎比拉布丹安全與防務研究所首席研究員克里斯蒂安·亞歷山大預估，加固這些數據中心，以應對衝突新威脅，成本至少需要數億美元。

更深層次的，是對未來衝突風險的擔憂。倫敦國王學院（King's College London）研究員扎卡里·卡倫博恩表示，如果數據中心在地區衝突中越來越多地成為目標，科技公司未來建設中心時將會權衡這一風險。

危險的，遠遠不止數據中心，還有網路的動脈——海底電纜。據ABC報道，中東兩條主要水道下是龐大的海底電纜。這些電纜承載着歐洲和亞洲之間超過90%的數據通信。這些電纜的陸上設施，也是潛在的被襲目標。

真正令人不安的，是這場衝突的形態本身。美以的AI作戰已經直接下場，而且是用於最核心的環節——決策。大模型克勞德（Claude）就因此火出圈。據英國《衛報》（The Guardian）報道，這款美國AI科技公司Anthropic推出的大模型，在中東局勢中被美軍用於多次打擊行動。該技術縮短了殺傷鏈——即從目標識別、到合法批准、打擊發射的全過程。換句話說，導彈要往哪兒打，AI有發言權。其快速、敏捷、精準的表現，使其話語權顯著增加。

專家開始擔憂。紐卡斯爾大學（Newcastle University）政治地理高級講師克雷格·瓊斯說：

美國軍方AI戰爭計劃的速度和規模，令人擔憂人類決策可能被邊緣化。

伊朗方面也在反擊。特朗普近日在真實社交（Truth Social）發文指控，AI已成為伊朗使用的「虛假訊息武器」，偽造對美國軍事目標的攻擊畫面。

俄羅斯衛星通訊社引述他的話說，伊朗展示的自殺式攻擊艇向海上船隻開火，這一畫面「看起來精彩、有力且兇猛」，但船隻實際上並不存在。這一次，衝突的底層邏輯正在改變——從物理摧毀，轉向數字癱瘓。