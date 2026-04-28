英媒：憂「白宮吵架」重演　英王查理斯三世與特朗普閉門會談

英王查理斯三世（King Charles III）對美國展開為期4天的國是訪問。由於擔心去年美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮爭吵場景重演，英方力促國王與特朗普在橢圓形辦公室的會談以非公開「閉門形式」進行並獲白宮同意，避免元首恐遭特朗普公開斥責的尷尬局面。



防查理斯三世被特朗普公開斥責 英要求閉門會談

《衛報》引述參與此次訪問計劃的知情人士報道，查理斯三世將在當地時間28日舉行的最重要雙邊會談開始時接受拍照，但之後任何實質談話內容將不開放拍攝。

+ 14

英國政府對查理斯三世此次的訪問寄予厚望，盼藉此修復兩國緊張的關係。在特朗普因首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）與財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）批評伊朗戰爭而揚言採取報復措施之際，英國政府期待國王能夠說服特朗普，讓他收斂部分較強硬的言論。

查理斯三世訪美期間，將與特朗普一同出席多場活動，基於國事訪問慣例，英國王室官員及外交大臣顧綺慧（Yvette Cooper，又稱庫珀）將陪同。外交消息人士透露，曾隨英王訪問梵蒂岡（Vatican）的顧綺慧已做好準備，若特朗普開始批評施紀賢或英國，她隨時準備挺身而出，作為「人盾」保護國王。

延伸閱讀：特朗普訪英｜梅拉尼婭「巨帽遮臉」有玄機？ 專家：非偶然選擇

+ 5

不過，政府內部人士稱，顧綺慧更可能尊重國王本人的外交手腕。查理斯三世擁有豐富的外交經驗，過去曾與許多難纏人物會面，他事前會詳閱所有資料，以對現況瞭若指掌。政府內部人士稱：「我們認為他會應對自如。」

特朗普過去曾公開表示對英國王室的讚賞，外界預料他不太可能挑起公開衝突。查理斯三世也可能採取謹慎的外交路線，儘管有官員預期英王將在28日對國會的演說中強調對環境與烏克蘭的承諾，上述2項議題都可能被解讀為對特朗普政策的含蓄批評。

延伸閱讀：

查爾斯三世訪美行程登場 受伊朗衝突與華府槍擊事件氣氛敏感

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】