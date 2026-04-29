中美關係｜彭博：習近平在特朗普訪華前握有1.2萬億美元稀土籌碼

中國在稀土供應鏈中的主導地位，使中國國家主席習近平在5月於北京與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行的峰會中，握有價值1.2萬億美元（約9.4萬億港元）的經濟籌碼。



彭博經濟研究的最新分析顯示，美國約4%的國內生產總值，即約1.2萬億美元，來自使用稀土的相關行業。雖然部分行業或可應對供應中斷帶來的影響，但多數行業缺乏有效替代，一旦供應被切斷，部分行業將不得不停產。

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彭博經濟研究的卡拉泰利（Caratelli）和甘迺迪（Kennedy）在報告中寫道，「在某些情況下，稀土投入就像『黃金螺絲』；一旦供應中斷，製造商將難以找到替代方案，或即便可以替代，也需要數月甚至數年的時間才能完成」。

他們寫道，這些行業約佔美國GDP的1.4%。對於其他行業來說，替代是可能的，但成本更高。

2025年4月，北京為反制美國關稅而收緊稀土出口管制，一度引發全球市場供應緊張，對美出口量隔月驟降至不足50噸。

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不過，中美元首2025年10月底在韓國釜山會晤並達成臨時貿易休戰協議，雙方同意暫停相關限制措施，促使中國稀土出口反彈。

特朗普將於5月14日至15日赴北京，與習近平舉行峰會。外界普遍預計，此次會晤將涵蓋一系列商業協議及採購承諾。有關行程原定於3月下旬進行，但因伊朗戰爭期間特朗普須留在華盛頓而推遲。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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