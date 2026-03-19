美議員：美國供應鏈對華製藥業依賴日益加深　憂「稀土劇本」重演

當地時間3月18日，美國國會眾議院「美中戰略競爭特別委員會」（下稱「中國委員會」）召開聽證會，主題就十分聳動——「從科學實驗室到家庭藥箱：中國如何壟斷我們的藥品市場」，意圖「審視」美國在供應鏈方面對中國製藥業日益加深的依賴狀況。



《南華早報》3月19日報道稱，來自佛羅里達州的共和黨籍聯邦眾議員尼爾・鄧恩（Neal Dunn）在聽證會上無端指責，宣稱中國正實施一項「蓄謀已久」的長期戰略，以向製藥產業鏈的上游攀升。在他眼中，中方的這種「擴張策略」，正沿襲在稀土、半導體以及電動汽車領域所採用的既有模式。

「他們在稀土、太陽能、電池以及電動汽車等領域都是這麼做的，在這些關鍵產業中，他們憑藉補貼手段佔據了絕對的主導地位。」他炒作道：「他們沿着供應鏈一路向上，直至最終掌控整條供應鏈的全部環節。」

來自艾奧瓦州的共和黨籍聯邦眾議員扎克・納恩（Zach Nunn）也配合炒作，宣稱對中國在製藥領域的作用不斷增強表示擔憂，尤其是這種發展軌跡似乎與其他行業類似。

「我認為我們都已意識到，一旦中國開始主導某個行業，無論是半導體、創新科技還是關鍵礦產，所獲得的優勢往往是不公平的；而在醫療保健和生物技術領域，這種不公平優勢尤為突出。」他污衊道：「如果美國在仿製藥的關鍵原料以及推動藥物創新的基礎設施方面變得依賴於中國，那對所有人而言都將是一種損失。」

據報道，作為「中國委員會」主席，密歇根州共和黨籍聯邦眾議員約翰・穆萊納爾（John Moolenaar）為渲染這場聽證會的主題，同樣蔑稱：「從美國人每天依賴的仿製藥供應，到將決定未來數十年誰主導醫學領域的尖端生物技術管線，中國正在壟斷我們的藥品市場。」

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報道稱，在美國國會，一些議員一邊散布這種「中國威脅論」，一邊開始蠢蠢欲動，試圖採取行動。

2026年1月，穆萊納爾曾致信美國財政部長貝森特（Scott Bessent），敦促美國外國投資委員會（CFIUS）立即針對一家中國製藥公司對FastWave Medical的控股投資採取行動。

FastWave Medical是一家美國醫療設備公司，致力於研發基於激光技術的血管內碎石術。他在信中炒作稱，這筆投資可能會威脅美國的所謂「國家安全」，並削弱美國的醫療創新能力以及患者獲取關鍵醫療設備的渠道。

與此同時，作為「中國委員會」中的民主黨領袖，加利福尼亞州聯邦眾議員羅・卡納（Ro Khanna）則聲稱，美國必須正視特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的各項政策是如何加劇美國對中國的依賴的。

「製藥業的生產製造與藥物研發，有賴於長期的資金投入、科學研究以及穩定的經濟政策。」他說：「本屆政府削減了對負責科研工作及監管審查的聯邦機構的撥款，此舉正在削弱美國在製藥領域保持領先地位的根基。」

報道還指出，受中國人口老齡化趨勢以及全球市場擴張戰略的共同推動，相關預測顯示，2024年至2030年間，中國製藥行業的營收有望實現50%的增長。據瑞銀集團（UBS）估算，到2030年，中國藥品及醫療器械產業的營收總額預計將突破2.1萬億美元（約16.5萬億港元）大關。

近年來，隨着美國對中國「活性藥物成分」（API）生產商的依賴程度不斷加深，外界一些「有心人士」對於中國可能最終主導全球製藥產業的擔憂也隨之日益高漲。

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作為這場聽證會的作證嘉賓之一，瑪塔・沃辛斯卡（Marta Wosinska）提出了異議，她認為某些被廣泛引用的統計數據誇大了美國對中國「活性藥物成分」的實際依賴程度。

關於美國對中國「活性藥物成分」依賴程度的估算數據眾說紛紜，差異巨大。例如，布魯金斯學會（Brookings Institution）2025年發布的一份報告便估算稱，中國「活性藥物成分」在美國藥品銷售總量中所佔的份額約為四分之一。

撰寫這份報告的正是沃辛斯卡，她指出了相關數據的差異性，並表示：「有些資料顯示這一比例為8%，而另一些則稱高達90%。」

作為布魯金斯學會健康政策中心經濟研究高級研究員，沃辛斯卡重申，她認為這一比例更接近25%，並指出這一比例因治療類別不同而有所變化。她在聽證會上表示：「毫無疑問，我們在抗生素領域的風險敞口要遠高於許多其他藥物。」

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

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