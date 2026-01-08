中國收緊對日出口管制　日本股市下跌　市場憂限制稀土影響將更廣

日方挑釁滋事在前，中方正當反制在後。1月6日，中國商務部宣佈加強對日本軍民兩用產品出口管制，精準打擊日方軍事擴張的物資基礎。



綜合日本共同社、路透社等媒體報道，當地時間1月7日，日本內閣官房長官木原稔在例行記者會上抗議，竟要求中方撤回相關措施，並聲稱日本「決不接受」。他故作委屈稱：

這種僅針對我國的措施，與國際慣例大相逕庭，是絕對不可接受的，令人深感遺憾。

同時表示，日本政府將分析由此帶來的影響，擬與過去遭遇同樣措施的美國進行協商並出台應對措施。

木原稔拒絕評價禁令對日本產業的潛在影響，僅以「尚不清楚具體針對哪些物項」搪塞，但日本國內市場已用腳投票。受中日關係可能長期惡化的擔憂影響，東京基準股指遭遇拋售壓力。7日，日經平均指數開盤即低於前一交易日，收盤時較6日下跌556.10點，跌幅1.06%。該指數此前兩個交易日累計上漲超2000點，並於周二創下歷史新高，此番下跌也存在獲利回吐的因素。

日本內閣官房長官木原稔（GettyImages）

汽車板塊拋壓尤為顯著，顯著拉低整體市場情緒。豐田、萬事得股價盤中一度跌幅達3%，本田、日產、鈴木也紛紛走低，三菱重工、川崎重工等防務相關個股同樣承壓下挫跌幅達2%。市場對中日經貿關係惡化的擔憂，已直接傳導至資本層面。

而比兩用物項管制更令日本焦慮的，是稀土出口限制的隱現。6日晚，《中國日報》援引消息人士的話放風，中方正考慮進一步收緊2025年4月起實施的中重稀土出口管制。彼時，中國商務部會同海關總署發布關於對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制。而這一針對性強化審查，則是對日本近期惡劣表現的回應。

瑞銀證券分析師在6日的報告中指出，若稀土被納入貿易限制範圍，影響將更為廣泛。

目前股市認為，衝擊主要集中在汽車及運輸設備、電子電器及精密儀器、機械製造等行業。

路透社也報道稱，中方此舉可能對日本產生產生廣泛影響，包括其核心汽車產業。儘管日本自2010年以來一直在尋求稀土供應多元化，但目前仍有約60%的稀土進口依賴中國。分析人士稱，對於部分重稀土，例如用於電動汽車和混合動力汽車電機磁體的稀土，日本幾乎完全依賴中國。

2024年10月12日，在青島舉行的第九屆中國先進材料產業博覽會上，一家參展商正在展示鎂稀土合金材料。（GettyImages）

野村綜合研究所經濟學家木內登英7日在一份報告中稱，若中國的稀土出口管制持續3個月，其結果是造成6600億日元左右的損失，促使年名義和實際GDP下降0.11%。如果持續一年，損失額將攀升至2.6萬億日元左右，年名義和實際GDP跌幅將擴大至0.43%。

面對如此後果，日本產業界已然承壓。斯巴魯公司已明確表示正密切關注局勢，豐田、日產等汽車巨頭雖暫未置評，但旗下電動汽車、混合動力汽車生產線對重稀土的剛性需求，使其根本無法承受供應中斷的衝擊。

中方的反制組合拳還在持續加碼。1月7日，商務部公布對原產於日本的進口二氯二氫硅發起反傾銷立案調查，調查期將持續至2027年1月。

作為半導體制造的關鍵化學品，二氯二氫硅廣泛應用於晶片薄膜沉積、硅基前驅體合成等核心環節。初步證據顯示，2022年至2024年，自日本進口的二氯二氫硅數量總體呈上升趨勢，價格累計下跌31%，自日傾銷進口產品對我國內產業生產經營造成了損害。

這場爭端的根源，始於去年11月初日本首相高市早苗就台灣問題發表不當言論。自那以來，中國已敦促公民勿赴日旅遊，暫停進口日本水產品，並取消了多項雙邊會議和文化活動。

美國總統特朗普雖已要求高市早苗不要再進一步升級爭端，但日方顯然並未收斂。在新年記者會上，高市還渲染中俄朝三國合作，甚至放話年內將推進討論安保三文件修訂。

日本貿易巨頭伊藤忠商事株式會社社長石井6日在電視採訪中表示：

我認為這場爭端將持續相當長一段時間。

中國外交部發言人毛寧1月7日在例行記者會上指出，日本首相高市早苗涉台錯誤言論侵害中國主權和領土完整，公然干涉中國內政，對中方發出武力威脅。

她進一步表示，為了維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，中方依法依規採取措施，完全正當、合理、合法。「我們敦促日方正視問題根源、反思糾錯，撤回首相高市早苗錯誤言論。」

