美日宣布能源項目投資、推進稀土與礦產開發　以減少對中國依賴

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月19日在白宮會見到訪的日本首相高市早苗，雙方宣布擴大合作，包括日本向美國能源項目投資高達730億美元（約5,694億港元），以及一項旨在替代中國礦產和稀土供應的計劃。



能源項目投資

兩國政府宣布，將由GE Vernova與日立（Hitachi）聯合推進小型模組化反應堆項目以及天然氣發電領域，總投資規模高達400億美元（約3,120億港元）。此外，雙方還規劃在賓夕法尼亞州與德克薩斯州分別建設天然氣發電設施，投資額分別為170億美元（約1,326億港元）與160億美元（約1248億港元）。

這批能源項目是日本承諾向美國投資5500億美元（約42,900億港元）、以換取美方關稅豁免後，公布的第二批合作項目。

2026年3月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見日本首相高市早苗。（Reuters）

稀土與礦產合作

雙方發布行動計劃，旨在打造替代中國的關鍵礦產與稀土供應鏈，初期將為特定礦產設置價格底線。兩國表示，目標是在供應鏈韌性上取得短期具體成果，並協調貿易政策，包括推動邊境調整價格下限機制。

相關文件未明確首批適用價格底線的礦種，但列出13個重點支持項目，涵蓋稀土回收、鎳、鎵、鋰、螢石等領域。

高市早苗與特朗普去年10月已在東京簽署稀土框架協議，應對當時中國實施的出口管制。

隨着中美貿易戰逐步升温，稀土這一重要的戰略資源開始引起大眾關注，美國等西方國家尤其希望擺脱對中國稀土的依賴。（Getty）

深海礦產資源開發

兩國簽署備忘錄，決定成立日美工作組加速深海礦產開發。雙方將共用深海科學與海底礦產項目資訊，包括共用日本南鳥島附近的稀土和多金屬結核等項目，以探討潛在的合作。