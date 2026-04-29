特朗普接待英王查理斯三世　白宮發圖配文字「兩位國王」惹爭議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當地時間4月28日在白宮舉行儀式，正式歡迎英王查理斯三世（King Charles III）到訪，白宮在社交網站發布兩人交談的合照，但配上文字「兩位國王」（TWO KINGS），此舉迅速引發爭議。



這並非特朗普任期內首次在帖文以「國王」身份出現。2025年10月，他曾發布兩段AI生成影片，一段中他頭戴王冠駕駛戰鬥機掠過抗議者，另一段中他身披皇家披風、手持寶劍，國會民主黨人跪在其面前。

此次配文爭議，源於美國歷史：北美13個英屬殖民地曾為脫離查理斯三世先祖喬治三世（George III）的統治，在1775年開始發動獨立戰爭並指責英國王室實行暴政。

特朗普當日表示，如果自己和查理斯三世的祖先看到他們今天的狀況，一定會對「英美人類自由革命」延續至今而「充滿敬畏和自豪」。

2025年10月18日，美國紐約市時報廣場（Times Square），人們參加「拒絕國王」（No Kings）示威活動，抗議總統特朗普（Donald Trump）施政。（Reuters）

「美國和英國之間一個有趣的區別在於，人民是主權者。我們沒有一個絕對的主權者，」紐約民主黨眾議員Joe Morelle表示，並批評稱：「我認為總統並不理解這一點。」

值得注意的是，特朗普此前在受訪時駁斥有關自身有國王般行為的指控，而查理斯三世當天在國會發表講活時提醒「行政權力需受到制衡與監督」。