美參議院銀行委員會批准沃什聯儲局主席提名　將交全會表決

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名的聯儲局主席人選沃什（Kevin Warsh），4月29日獲參議院銀行委員會批准提名，將提交給由共和黨控制的參議院全體會議表決。路透社報道，參議院可望在5月11日當週就提名投票，在5月15日現任主席鮑威爾（Jerome Powell）任期屆滿前，沃什的提名有可能完成確認。



圖為2026年4月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）提名的聯儲局主席人選沃什（Kevin Warsh），出席參議院銀行委員會的聽證會。（Reuters）

參議院銀行委員會13名共和黨成員，全部支持沃什的提名。此前共和黨參議員Thom Tillis曾表示，除非司法部撤銷對鮑威爾的調查，否則將阻擋提名程序，批評調查損害聯儲局的政治獨立性。隨著司法部上周決定結束對鮑威爾的刑事調查，Thom Tillis對沃什的提名予以放行。

至於委員會內11名民主黨成員，則全數投下反對票。他們質疑，沃什未來制定政策時或受特朗普的意願影響。

圖為2026年1月28日，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持記者會。 （Reuters）

參議院銀行委員會投票之際，鮑威爾正主持議息會議，相信是其聯儲局主席任內最後一次。鑑於通脹仍高企，且伊朗戰爭推高全球油價，市場普遍預期聯邦公開市場委員會（FOMC）將維持利率不變。

56歲的沃什是律師、金融家，也是聯儲局前理事，他曾承諾對聯儲局進行體制變革。而特朗普也多次表示，沃什將為他兌現減息承諾。