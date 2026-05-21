5意大利人馬爾代夫潛水亡　專家推測或「遭吸入洞穴」耗盡氧氣亡

5名意大利人5月14日到馬爾代夫水底下50米的洞穴潛水，不幸發生意外身亡。由於他們大多是有着豐富經驗的潛水員，他們的遇難令調查人員百思不得其解。意大利水下及高壓醫學學會主席Alfonso Bolognini向意媒表示，5名死者很可能是遭強勁水流吸入洞穴，在黑暗中找不到出路而慌亂，最終耗盡氧氣罹難。



Bolognini表示，被稱為「鯊魚洞」的薄瓦納坎杜洞穴（Thinwana Kandu）入口通道狹窄，可能因此形成「文丘里效應」（也稱文氏效應，Venturi effect），也就是流體在通道收窄時加速流動，形成壓力驟降而產生的真空狀態。

根據搜救潛水員提供的洞穴示意圖，Bolognini認為那裏確實可能產生「強大的」文丘里效應，他說：「有可能是全部人一同被吸進去，也可能是其中一人先遭吸入，其他人試圖拯救。」他補充，他們被吸入到一個非常黑暗、能見度趨近於零的環境，或因慌亂而失去方向感，「在他們拚命尋找出口的過程中，他們很可能也耗盡了氧氣。」

2026年5月19日，馬爾代夫近日有意大利遊客水肺潛水發生致命意外，包括5名旅客和1名搜救人員共6人喪命，為該國迄今最致命的潛水事故。圖為3名遇害旅客Giorgia Sommacal（左）、其母親Monica Montefalcone（中）和Muriel Oddenino（右）。

死者之一、知名海洋生物學家、生態學教授蒙特法爾科內（Monica Montefalcone）的丈夫索馬卡爾（Carlo Sommacal）早前受訪時曾表示，其妻子擁有超過5,000次潛水經驗，更形容她是「世界上最優秀的潛水員之一」。他絕不相信蒙特法爾科內會魯莽行事，更不可能讓女兒陷入危險，認為這次意外很可能是由某種突發狀況所導致。

馬爾代夫總統媒體辦公室周三表示，最後兩名死者遺體已被打撈，整個搜救行動正式結束。