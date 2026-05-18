馬爾代夫潛水事故：5名意大利遊客遺體已全部找到　將分兩日打撈

馬爾代夫有意大利遊客水肺潛水發生意外，包括5名遊客和1名搜救人員在內共6人喪命，為該國至今最嚴重潛水事故。當地官員18日證實，由芬蘭及馬爾代夫組成的聯合潛水隊已成功找到5名失蹤潛水者遺體。



遇難的5名意大利人包括4名熱那亞大學的研究人員——教授蒙特法爾科內（Monica Montefalcone）及其女兒、兩名研究員，以及一名船隻運營者兼潛水教練。他們上周四（14日）早上在首都馬累以南約100公里的瓦武環礁（Vaavu Atoll）下水後失蹤，首名死者的遺體於同日在洞穴入口附近被發現。

當地官員表示，聯合搜救團隊在瓦武環礁一個60米深的洞穴內發現餘下4名潛水者遺體。馬爾代夫政府發言人Mohamed Hossain Shareef對英國廣播公司（BBC）表示，當局將於19、20日分兩日把遺體打撈出水。

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意大利外交部表示，這四具遺體位於距離洞穴入口最遠的第三區，需展開進一步潛水作業才能將其打撈出來。

此外，馬爾代夫籍搜救人員Mohamed Mahdhee在上周六的搜索行動中不幸殉職。他與另外7人下水後未有浮出水面，同行人員隨即折返，發現他已失去知覺。當局正調查意外確切起因。

發言人還透露，該潛水團隊事前獲准進行深潛以研究珊瑚，但計劃書未有提及涉事洞穴。當局指休閒潛水限深30米，目前未明他們為何進入深達一倍的洞穴。