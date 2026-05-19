意大利5遊客馬爾代夫潛水亡　殉職救援潛水員「無備」上陣惹質疑

意大利5名遊客5月14日在馬爾代夫、被當地潛水員視為禁區的Thinwana Kandu洞（又稱「鯊魚洞」，Shark Cave）違規深潛後失聯身亡，一名軍方救援潛水員因未獲專業培訓、裝備不足，在打撈遺體時不幸犧牲。



這場悲劇始於由5名遊客組成的探險隊試圖潛入水下50米的「鯊魚洞」，但卻僅攜帶普通休閒潛水裝備，未布設安全繩索，連備用氧氣瓶都未有配備，最終未能返回水面。

美媒指，遇難遊客試圖探險的洞穴暗藏致命陷阱，它由狹窄隧道相連的三個洞室組成。其中，最深的「鯊魚洞」漆黑密閉，而在55米以下的水域中，普通壓縮空氣會變得有毒，易引發氮麻醉。當地退役軍方潛水專家Shafraz Naeem坦言，自己潛水無數次，卻從未敢踏入第三個洞室。

更令人痛心的是救援中的犧牲。《紐約郵報》報道，44歲軍方潛水員Mohamed Mahudhee既沒有受到專業培訓，也沒有合適的裝備，卻展開救援，不幸地，Mohamed Mahudhee搜尋前兩個洞室後，再也沒有出現，成為該事故第6名遇難者。

專家Shafraz Naeem亦質疑為何政府派遣Mohamed Mahudhee作為緊急潛水員下水施救，他表示「他們明知危險，就不應該進去」，且更是直言道：「也許是某個政客想要一枚徽章。」

2026年5月14日，5名意大利遊客在馬爾代夫深潛失聯身亡，馬爾代夫軍方救援潛水員Mohamed Mahudhee作為緊急潛水員下水救援搜尋，但因未獲專業培訓、裝備不足，出現減壓症（decompression sickness），不幸犧牲。（網絡圖片）

馬爾代夫政府發言人謝里夫（Mohamed Hossain Shareef）表示，調查人員正在調查該團隊為何潛入低於官方允許的30米深度。

據英媒報道，涉事旅遊公司Albatros Top Boats長期以違規組織深潛聞名，悲劇發生後，運營商推諉責任，堅稱未批准且不知遊客計劃超深潛水。