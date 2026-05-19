5意大利人馬爾代夫潛水亡　當局：僅批准研究珊瑚不知涉洞穴潛水

馬爾代夫近日有意大利遊客水肺潛水發生致命意外，包括5名旅客和1名搜救人員在內共6人喪命，為該國迄今最致命的潛水事故。據英媒報道，負責營運船隻的潛水教練Gianluca Benedetti的遺體已被尋回，另外四名意大利人的遺體將分別於19日及20日倍打撈上水。馬爾地夫政府發言人表示，正調查事故原因，其中包括5名遊客是否潛得過深。他又指，僅向意大利遊客提供進行軟珊瑚研究所需的許可，並不知道那其實涉及洞穴潛水。



據路透社報道，5月14日（上周四）進入洞穴的探險隊由51歲的Monica Montefalcone帶領，她是意大利熱那亞大學的教授兼海洋生態學家，經常在馬爾地夫海域潛水。

她的女兒Giorgia Sommacal與一名潛水教練Gianluca Benedetti同時罹難。目前為止，唯一成功打撈的遺體屬於Gianluca Benedetti，他從水下60米被打撈上水，他已在馬爾代夫生活7年。

馬爾代夫總統府首席發言人謝里夫（Mohamed Hussain Shareef）表示，政府已向該團隊頒發在德瓦納坎杜（Devana Kandu）海域進行軟珊瑚研究所需要的許可。

謝里夫指：「我們當時並不知道這涉及洞穴潛水，因為正如潛水員會告訴你並理解的那樣，洞穴潛水是一項截然不同的運動，它面臨一系列獨特的挑戰和風險，尤其是在如此深的海域，任何意外都可能發生。」

Monica Montefalcone的丈夫Carlo Sommacal在接受意大利媒體採訪時表示，他的妻子絕不會讓她的女兒或他人身陷險境。他形容妻子是「世上最優秀的潛水員之一」，她已經完成了大約5000次潛水，並且「始終盡職盡責和從不魯莽行事」。

Carlo Sommacal強調：「很抱歉，我當時不在現場，也不是專家。就我所見所聞，即使是專家也無法給出確切答案，只能提出各種假設。」

謝里夫指，來自芬蘭的專業潛水員18日（周一）在洞穴的第三個也是最後一個洞室裡發現了剩餘的四具遺體，「幾乎是在一起的」。他表示，計劃19日（周二）打撈兩具遺體，20日（周三）打撈出另外兩具。

5月14日進入洞穴的意大利探險隊成員包括Monica Montefalcone的女兒Giorgia Sommacal、生物學家Federico Gualtieri、研究員Muriel Oddenino以及潛水教練Gianluca Benedetti。

Shafraz Naeem是一位經驗豐富的馬爾代夫潛水員，他曾持深潛許可證探索過德瓦納坎杜洞穴30餘次，目前為馬爾地夫國防部隊和警方提供諮詢服務。他表示，洞穴入口深約55米，光線只能照射到第一個洞室，之後便是漆黑一片。

政府發言人謝里夫表示，他們已暫停意大利潛水員所用船隻的營運，「因為當地規定，如果要帶領潛水員進行探險，必須持有潛水學校許可證，而他們很遺憾沒有。」

肇事船隻「約克公爵號」的船主Abdul Muhsin Moosa表示，該船確實獲得了在水深不超過30米的水域進行休閒活動的許可。

船主強調：「我們也已將這些資訊告知政府。」他表示，意大利潛水員抵達船上後就被告知馬爾地夫休閒潛水的限制，他們不得潛至30米以下。

專家表示，對於30米以內的休閒潛水，一般空氣的氧氣含量為21%，氮氣含量為79%；但對於較深的潛水，氧氣含量必須高於32%。他們還建議，至少50米的深度，潛水員最好每人使用至少兩個專用氣樽。