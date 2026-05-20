5意大利人馬爾代夫洞穴潛水身亡　政府：完成打撈所有死者遺體

5名意大利人5月14日到馬爾代夫水底下50米的洞穴潛水，不幸發生意外身亡。馬爾代夫總統媒體辦公室20日表示，最後兩名死者遺體已被打撈，整個搜救行動正式結束。



路透社報道，總統媒體辦公室的一名官員20日表示，他們已從涉事水底洞穴內打撈最後兩名死者遺體。

圖為涉事的5名意大利人以及一名行動期間殉職的搜救人員：

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另外3人的遺體此前已分別在15及19日打撈上水，所有死者遺體將送往位於首都馬累（Male）的太平間。

涉事的5名潛意大利分別是知名海洋生物學家、生態學教授蒙特法爾科內（Monica Montefalcone）、其女兒兼學生Giorgia Sommacal、研究員Muriel Oddenino及Federico Gualtieri以及潛水教練Gianluca Benedetti。

2026年5月16日，馬爾代夫軍方人員準備參與搜尋當地潛水遇意外不幸身亡、當時仍未被尋獲的涉事意大利人。（Reuters）

政府此前表示，涉事者獲得許可前往當地研究軟珊瑚，但當局不知道涉及洞穴潛水。當局目前正在調查意外的可能起因，包括涉事者是否下潛到比預期更深的深度。