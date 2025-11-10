特朗普特赦77名涉試圖推翻2020大選人士　包括前紐約市長朱利亞尼

美國司法部一位高級官員11月10日（周一）表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）特赦至少77名被指試圖推翻其2020年大選敗局的盟友，其中包括前紐約市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）和前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）。



據路透社報道，司法部武器化小組負責人馬丁（Ed Martin）在社交平台X上發布的一份文件顯示，特朗普在7日發布的一份聲明中稱，此舉將結束「嚴重的國家不公」，並「繼續推進國家和解進程」。

司法部官員發布有關特朗普特赦盟友的文件：

此前，司法部一直在調查特朗普及其支持者提交替代州選舉人名單以推翻前總統拜登（Joe Biden）在2020年總統大選中勝選的計劃。特朗普在2024年大選中勝出，二度入主白宮。

至少77人獲得赦免

據報道，特朗普曾因涉嫌策劃偽造選舉人票以支持其2020年勝選的虛假聲明而被起訴，但該案在他去年大選勝出後被撤銷，原因是檢察官引述司法部不起訴在任總統的政策。

報道指，美國多個州份也對所謂的選舉人舞弊案展開調查，一些州提出訴訟，但至少有一個州的刑事指控被撤銷。

文件顯示，特朗普的特赦名單包括77人，但可能還包括其他未提及的人員。總統特赦僅適用於聯邦指控，不適用於州級案件。

文件顯示，這次特赦不適用於特朗普本人。