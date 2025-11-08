從美國產生90後紐約市長　看中西方年輕政治人才崛起的制度密碼

1991年出生的曼達尼（Zohran Mamdani）當選為新任紐約市長，備受輿論矚目。曼達尼身上除了有90後的標籤之外，還有穆斯林、印度裔、民主社會主義者的標籤。紐約既是紐約州、美國最大的城市，又是全世界最大的都會，紐約市長在美國屬於十分重要和熱門的職位。

2025年10月26日，美國紐約市皇后區森林山體育場舉行集會，曼達尼（中）在台上揮手致意。(Reuters)

曼達尼當選為紐約市有史以來最年輕的市長，既說明紐約選民對於傳統建制派的不滿，渴望階級平等和社會公平，又反過來說明美國乃至西方選舉民主具有非常大的靈活性，能讓年輕政治人物一飛沖天。

日前，紐約時報中文網在一篇關於曼達尼勝選的報道中寫道：「曼達尼此前是皇后區的州眾議員，一年前宣佈參選時，他不過是個履歷單薄、在全市範圍內幾乎毫無知名度的抗議型候選人。但他始終聚焦可負擔議題，精通社交媒體運營，且對紐約未來抱有極具感染力的樂觀態度。這些特質成功動員了創紀錄數量的年輕選民和移民群體，讓他成功超越了多名資歷更深的對手。」

作為一位具有強烈左翼傾向的民主社會主義者，曼達尼主張向富人加稅、推動免費公交、凍結租金管制公寓租金、改革警察系統。他的當選說明作為西方資本主義大本營的紐約，正在興起渴望階級平等和社會公平的強勢力量。缺乏政治歷練的曼達尼上任後能否兑現競選承諾，能否有效兼顧平等與自由，能否讓紐約出現可持續的積極改變，目前尚不得知，但他掀起的政治風潮足以警醒世人：渴望平等是人性的重要部分，一個社會的發展如果過於偏離平等，必然會引起民意反彈。

曼達尼是一位90後，卻能馬上執掌全世界最大的城市，是西方選舉民主的一個引人矚目的現象。不過曼達尼並非個例，在他身後，是西方選舉民主中經常會出現的年紀輕輕卻能身居高位的政治現象。無論是47歲當選美國總統的奧巴馬（Barack Obama）、40歲當選美國副總統的萬斯（J.D. Vance），還是40歲當選法國總統的馬克龍（Emmanuel Macron）、1989年出生的法國前總理阿塔爾（Gabriel Attal），都說明在西方，30多歲、40多歲身居高位是司空見慣的現象。

相較而言，中國在多數時候都不會出現像曼達尼那樣的現象。同樣是90後，曼達尼已經當選為世界最大城市的市長，而中國的90後在政壇基本上都只是官場中下層的科級、處級幹部。紐約市長在美國的影響力，甚至超過直轄市市長、省長在中國的影響力。目前中國最年輕的直轄市市長、省長是70後，但只有四人，分別是1970年出生的浙江省省長劉捷、1973年出生的山西省省長盧東亮、1970年出生的廣西壯族自治區人民政府主席韋韜、1970年出生的江蘇省省長劉小濤。

1970年出生的浙江省省長劉捷。（微信公號@政事兒）

為何會有這樣的不同？一個關鍵原因是中國政治與選舉民主的邏輯不同：中國是自上而下的官員選拔體系，注重官員的層級與選拔，官員的任免是自上而下；在選舉民主社會，政務官（不包括事務官）產生主要通過選舉，一個合乎法定資格的人，只要有民意認可或民選領導人認可，那麼，不論職業、年齡，都能成為高官。

在中國內地，一個進入仕途的人，只要不中途離職，那麼幾乎可以說政治與政務將是他一輩子的工作；而一個人只要未在青年時期（比如35歲之前）進入體制內工作，那麼同樣可以說他將來幾乎不可能進入仕途。相較而言，在選舉民主社會，政界與社會固然存在不同，但通常彼此之間是有相對寬闊的轉換通道。這就造成在中國內地一個人若想升遷只能通過漫長而又激烈的官員選拔競賽，越往上越漫長，而在選舉民主社會可以經常出現年紀輕輕身居高位的現象或中途轉換職業的故事。

西方選舉民主的優點是非常靈活，缺點是為了「迎合民意」而進行的各種所謂選舉操作層出不窮，民意容易被資本、資訊偏差、偏見等等諸多非理性情緒裹挾，滑向民粹主義，經選舉民主程序產生的政務官，經常政治歷練和考驗不夠，不能帶來承諾的治理績效。這造成的結果是政治陷入形式主義，公共政策受利益集團操控，民眾對政治失望而犬儒化。

中國政治的優點是官員的選拔相對有比較多的歷練，但缺點是靈活性、民主成分不足，尚未能建立有效的民意機制。

應該說，對於人口眾多、知識爆炸、訴求多樣的現代社會，政治早已是高度專業而又複雜的工作。德國思想家韋伯(Max Weber)寫過：「現代官員系統正在發展為一個高素質的知識勞動者系統，由於長期的預備性訓練而各有所長，有着高度發達的身份榮譽感，十分重視廉潔正派。若是沒有這種身份榮譽感，我們的命運就會被籠罩在可怕的腐敗和醜陋的市儈習氣的永久威脅之下。」

阿塔爾在34歲的時候成為法國總理，但短短8個月後，他的總理生涯便宣告結束。（Reuters）

以此邏輯來看，讓政治在合理範圍內成為長久的職業和事業是理性的選擇，因為除了少數人之外，一個人要想成長為能解決複雜問題、公正團結不同群體的成功政治家理當有必要的歷練。當然，歷練應該在公正合理的選拔程序下進行，要與人民民主進行充分的結合。因為只有這樣，才能最大程度確保官員選拔能以保障和促進人民福祉為導向。

不過與此同時，官員選拔應在合理範圍內尋求來源和途徑的多元，從而既給那些希望中途改變職業方向的人以轉換通道，又能讓政治體系廣泛吸納人才。中國明末清初思想家黃宗羲說過：「寬於取則無枉才，嚴於用則少倖進。」他說的寬是指人才選拔渠道不能過於單一。畢竟，一個人的一生不能僅因為青年時期的職業選擇而被框定，政治體系的人才選拔不能僅限於一輩子都待在體制內的人。讓政治體系在民主程序下注重官員歷練的同時，拓寬選拔渠道，能帶來更多活力與進步。

基於上述分析可以說，中國內地注重官員的選拔和歷練是中國政治的一個關鍵的積極面向，因為只要能不斷提升選拔過程的公平、公正程度，就有望選拔出一批能力突出的官員。從長遠來看，中國內地的官員選拔和歷練既應該探索與高質量民主充分結合，又應該引入合理範圍的多元選拔渠道，讓政治體系能吸納更多人才。與此同時，對於選舉民主社會來說，既要改進和優化民主體系，又應在民主程序下讓官員在登上更高位置前進行必要的歷練，從而產生更多腳踏實地、能解決複雜問題的人。