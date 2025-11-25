特朗普新造型「cosplay」紐約市長？網民：即時提升衣著品味

隨著冬季的腳步接近，政治人物的穿搭也成為焦點。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周末例行走往白宮南草坪的海軍陸戰隊一號直升機，身穿深紅色高領，外搭一件寬大的黑色大衣。



新造型讓人眼睛一亮，卻遭網友質疑他是在「模仿」紐約新科市長曼達尼（Zohran Mamdani）的穿搭。值得一提的是，兩人不久前才在白宮會面。

特朗普與紐約市長曼達尼兩人不久前才在白宮會面（路透社）

特朗普22日的這套新穿搭引起熱議：

特朗普日前在白宮會曼達尼 友好互動被評「愛情盛宴」

特朗普21日在白宮會見民主黨籍的曼達尼，特朗普罕見讚賞了曼達尼，並駁斥共和黨人士對曼達尼的批評。記者提到曼達尼曾指控特朗普是「法西斯分子、暴君」，特朗普竟搶在曼達尼前回答：「沒關係，你就說我是吧，我不介意」。兩人互動格外友好，甚至被CNN評為「出乎意料的愛情盛宴」，在社群媒體引發熱議。

特朗普深紅高領、黑大衣被評「像曼達尼」

沒想到雙方會面不久後，竟因穿搭再次引發話題。22日，特朗普走向海軍陸戰隊一號時，身穿一件大號黑色大衣搭配深紅色高領，被網友製作成與曼達尼的對比圖，並稱特朗普似乎從曼達尼身上汲取了時尚靈感。網傳圖片中，特朗普的造型與曼達尼的穿搭並列：曼達尼同樣身穿黑色大衣與深紅高領。

然而經查證，曼達尼的照片已被改圖，他在原活動中實際穿著的是灰色大衣與黑色高領。儘管如此，兩人的穿搭仍呈現出類似的文青風格。

記者魯帕爾（Aaron Rupar）在社群媒體分享特朗普這套新穿搭，評論道：「特朗普今天這副模樣真是令人跌破眼鏡。」政治評論員德魯（Russell Drew）則補充：

如今的特朗普看起來像是白卜庭（星際大戰人物）和柯里昂（電影教父中的角色）的混合體！曼達尼真是把他毀了。

記者艾哈邁德（Ahmed Baba）則寫道：「他跟曼達尼見了一次面，就立刻想提升自己的穿搭品味。」

網友也留言笑道：

「他不可能在這裏cosplay曼達尼吧？」

「特朗普為了他的心上人打扮了一番。」

「他遇到了曼達尼，並決定以後要穿大衣和秋季色調的毛衣。」



