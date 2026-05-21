李在明斥以色列「太不人道」　譴責扣押載有韓國公民援助船隻

韓國總統李在明5月20日就載有韓籍和平活動人士的援助船遭以色列軍方扣押一事作回應，他譴責以色列當局至少應該遵守最基本的國際準則。



李在明周三在青瓦台主持召開國務會議時指出，以色列相關做法「過於不人道，已經嚴重逾越底線，應按原則處理」。會上，李在明一再向政府部門負責人追問，涉事船隻被扣地點是否屬於以色列領海。他指出，交戰國之間如何行動，那不是韓方該介入的問題，但第三國船隻只是前往提供援助或進行志願活動，卻遭到扣押，這種做法不合理，應提出抗議。

李在明還提及，國際刑事法院（ICC）之前對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）簽發逮捕令一事，指其因戰爭罪名已被通緝。他指，部分歐洲國家已表態如果納坦雅胡入境，將依法逮捕；他認為韓方也應對此作出判斷。

李在明5月20日還提及，國際刑事法院（ICC）之前對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）簽發逮捕令一事，指其因戰爭罪名已被通緝。他認為韓方也應對此作出判斷。 （Reuters）

事源以色列海軍近期在地中海接連攔截多艘前往加沙的援助船隻。「巴勒斯坦解放航行韓國本部」（KFFP）指出，一艘名為「Kyriakos X」的船隻在塞浦路斯附近公海遭攔截，船上韓籍活動人士金東賢（音譯）遭拘留。周三，名為「Lina Al-Nabulsi」的船隻同樣被以軍扣押，船上包括韓籍女活動家海草（本名金雅泫，音譯）以及一名韓裔美國人等人。