李在明晤高市早苗 兩國同意擴大液化天然氣及原油供應合作
撰文：王海
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韓國總統李在明與日本首相高市早苗5月19日（周二）在會面後表示，兩國同意擴大液化天然氣（LNG）和原油供應方面的合作，包括儲備和石油產品互換安排。
據路透社報道，李在明與高市早苗在前者的家鄉安東會晤後表示，伊朗戰爭造成的供應中斷讓高度依賴進口能源的兩國經濟面臨壓力，雙方將深化協調，以穩定能源供應，並擴大與其他亞洲夥伴的合作。
李在明在聯合聲明中表示：「近期中東局勢導致的供應鏈和能源市場不穩定，進一步突顯我們兩國密切合作的必要性。」
高市早苗表示，雙方還啟動了一項雙邊倡議，重點加強能源供應韌性，包括增加印太地區的儲備，並「透過原油、石油產品和液化天然氣的相互互換交易等措施評估能源安全」。
兩國領導人重申了加強安全協調的決心，包括與美國進行三方合作，以應對包括朝鮮問題在內的共同挑戰，以及更廣泛的區域緊張局勢。
李明博表示，近期兩國升級為副部長級安全對話標誌著防務對話制度化進程取得了「實質進展」。
據報道，這次在安東舉行的峰會是李明博就任總理以來，兩國領導人的第六次會晤，也是今年在「穿梭外交」框架下的第二次會晤。
兩國領導人皆表示，會晤的頻繁進行，包括互訪對方家鄉，體現了兩國間深厚的互信，以及合作範圍從首都層級擴展至區域和經濟聯繫。
儘管過往有長期的歷史爭端，韓國與日本近來致力於加強協調，兩國政府都更加重視經濟安全、包括人工智能在內的先進技術合作以及區域穩定。
在安東，兩國領導人將出席以韓日料理為主的宴會，象徵兩國友誼。他們還將欣賞包括鋼琴演奏會、傳統河畔煙火表演和盤索里歌舞表演在內的文化表演。
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