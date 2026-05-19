李在明晤高市早苗　兩國同意擴大液化天然氣及原油供應合作

韓國總統李在明與日本首相高市早苗5月19日（周二）在會面後表示，兩國同意擴大液化天然氣（LNG）和原油供應方面的合作，包括儲備和石油產品互換安排。



據路透社報道，李在明與高市早苗在前者的家鄉安東會晤後表示，伊朗戰爭造成的供應中斷讓高度依賴進口能源的兩國經濟面臨壓力，雙方將深化協調，以穩定能源供應，並擴大與其他亞洲夥伴的合作。

2026年5月19日，韓國安東，韓國總統李在明（右）與日本首相高市早苗（左）舉行聯合記者會。（Reuters）

李在明在聯合聲明中表示：「近期中東局勢導致的供應鏈和能源市場不穩定，進一步突顯我們兩國密切合作的必要性。」

高市早苗表示，雙方還啟動了一項雙邊倡議，重點加強能源供應韌性，包括增加印太地區的儲備，並「透過原油、石油產品和液化天然氣的相互互換交易等措施評估能源安全」。

兩國領導人重申了加強安全協調的決心，包括與美國進行三方合作，以應對包括朝鮮問題在內的共同挑戰，以及更廣泛的區域緊張局勢。

李明博表示，近期兩國升級為副部長​​級安全對話標誌著防務對話制度化進程取得了「實質進展」。

據報道，這次在安東舉行的峰會是李明博就任總理以來，兩國領導人的第六次會晤，也是今年在「穿梭外交」框架下的第二次會晤。

兩國領導人皆表示，會晤的頻繁進行，包括互訪對方家鄉，體現了兩國間深厚的互信，以及合作範圍從首都層級擴展至區域和經濟聯繫。

儘管過往有長期的歷史爭端，韓國與日本近來致力於加強協調，兩國政府都更加重視經濟安全、包括人工智能在內的先進技術合作以及區域穩定。

2026年5月19日，韓國安東，韓國總統李在明（右）與日本首相高市早苗（左）在會晤期間合影留念。（Reuters）

在安東，兩國領導人將出席以韓日料理為主的宴會，象徵兩國友誼。他們還將欣賞包括鋼琴演奏會、傳統河畔煙火表演和盤索里歌舞表演在內的文化表演。