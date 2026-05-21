高市早苗李在明閒談鬼故事：日本首相官邸有鬧鬼傳聞　每晚傳怪聲

日本首相高市早苗5月19日至20日訪問韓國，會晤韓國總統李在明，一段兩人散步時閒談的影片熱傳，片中高市早苗向李在明講述日本首相官邸的鬧鬼傳聞，還稱「每晚都會聽到奇怪聲音」。



2026年5月19日，高市早苗訪韓時與李在明一同觀看煙花表演（The Presidential Blue House/Yonhap via REUTERS）

綜合影片與日媒報道，高市早苗與李在明當時在前往晚宴途中，天色昏暗，高市早苗說道「在日本，鬼魂通常在晚上出現…… 我居住的首相官邸就以鬧鬼聞名。」

她並談到過去有首相在官邸被殺，據外媒指，高市早苗所指似乎是日本第29任首相犬養毅1932年5月遭海軍軍人暗殺一事。

高市早苗之後更指「每天晚上都會聽到奇怪聲音」，她同時稱「不過我想可能是因為那棟樓比較老舊……」

李在明則回答表示「喜歡這種在韓國逛街時聽不到的故事。」

日媒報道，對話中的日文翻譯也曾提到前首相「森喜朗」的名字，據指森喜朗是其中一位「遇鬼」之人。

2005年4月，自民黨眾議員岩屋武曾發文分享指，森喜朗曾在官邸睡覺時，聽到有「軍靴踏步走近、停在門前」的聲音，他大喊「誰在那兒！」，但開門發現沒有人，詢問秘書得悉沒有任何人進出，令他感寒意襲上心頭。

日本首相高市早苗5月19日至20日訪問韓國，會晤韓國總統李在明，一段兩人散步時閒談的影片熱傳（影片截圖）

在這次訪韓行程中，高市早苗19日訪問李在明的故鄉安東市，兩人並舉行會談。