普京訪華｜中俄共同遏制日本？　《聯合聲明》多處點名批評日本

俄羅斯總統普京5月19日至20日對中國進行國事訪問。兩國隨後發表了《聯合聲明》。值得注意的，《聯合聲明》在對美國進行點名或不點名批評的同時，也多次對日本進行點名批評。

針對近些年日本右翼興起，試圖否定、歪曲和篡改二戰歷史和戰後格局行為，聲明表示「雙方將繼續堅決捍衛正確二戰史觀，堅定維護載入《聯合國憲章》、紐倫堡和遠東國際軍事法庭憲章及審判書的二戰勝利成果，堅決反對任何企圖否認、歪曲和篡改二戰歷史的行徑。」

針對日本、德國等在歷史上的戰爭罪行和種族滅絕行為，聲明表示「雙方願繼續加強合作，打擊美化納粹、法西斯和軍國主義行徑，以及復活上述非建設性意識形態、否認種族滅絕事實的企圖。雙方指出，開展正確的歷史教育、保護二戰期間兩國人民和並肩戰鬥犧牲烈士的紀念設施、反對褻瀆和損壞上述紀念設施具有重要意義。雙方堅決譴責為同納粹、法西斯和軍國主義分子沆瀣一氣、勾結並犯下戰爭罪和危害人類罪開脱的行徑。」

針對日本在高市早苗等領導下試圖突破和平憲法，發展核武器，突破「無核三原則」，並試圖搭美國印太戰略便車實現所謂「國家正常化」，及與北約進行的潛在合作，聲明表示「雙方高度關切日本長期大量囤積沒有可信民用用途的敏感核材料，警惕該國右翼勢力令人無法接受的野心和極端挑釁行為，即推動修改『無核三原則』，也包括轉向更具破壞性的、含有與盟國『核共享』潛在因素的、和盟國共同實現的『延伸威懾』，甚至妄圖自主擁核，敦促日本政府切實遵守《不擴散核武器條約》等國際法義務。」

針對日本的再軍事化和新型軍國主義崛起等傾向，聲明表示「雙方強調，當前，日本加速『再軍事化』，嚴重威脅地區和平穩定，國際社會和地區國家對此高度警惕。今年是東京審判開庭80週年。在法庭開展調查過程中，查明日本軍國主義分子犯下的戰爭罪行規模極其巨大，其針對平民的行徑殘酷與恐怖程度難以想象。敦促日本政府應從中汲取教訓，基於自身慘無人道的侵略歷史，承認第二次世界大戰全部成果，抵制『新型軍國主義』和『再軍事化』，因為這曾經給世界各國人民和日本自身帶來深重災難。」

聲明還「敦促日本忠實履行義務，早日全面徹底銷燬遺棄在華化學武器。」