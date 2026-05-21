熱烈迎特朗普　破格待普京　這一局中國何意？

俄羅斯總統普京的訪華之旅只有24小時，但一點也不妨礙中俄簽署了大量的合作協議。應急管理、新聞媒體、基礎設施建設、農林、高校航天......方方面面，面面俱到，可以說很難找到中俄不合作的領域。沒有國宴，也沒有領導人陪同遊山玩水，去除所有不必要的形式，務實高效是最顯著的標籤。

在不少分析看來，5個副總理8個部長隨行，快要將整個內閣搬到了北京的普京，陣仗越大就越說明離不開中國。俄烏衝突四年多來，被西方制裁到體無完膚的俄羅斯，除了中國這個合作夥伴，別無選擇。

真正值得注意的並不是普京失去了中俄關係的主導權，而在於中國的態度。中國沒有上位者的高高在上，給於這個老朋友的態度，始終如一。

2026年5月20日，北京人民大會堂，中國國家主席習近平（右一）與到訪的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左三）參觀由塔斯社與新華社舉辦的攝影展。（Reuters）

中國外長王毅5月19日深夜接機普京，數百中國青年學生在夜色籠罩的機場高呼熱烈歡迎。5月20日天安門廣場的三軍儀仗隊仍然是特朗普訪華時的威武雄壯。

元首會談時，列席的中共政治局常委比特朗普訪華時還多一個。中國國家主席習近平甚至出席了和普京的聯合新聞發布會，這一點也是特朗普訪華沒有的安排。

隆重的歡迎儀式之下，兩國聯合聲明，從批評日本再軍事化到點名美國違反國際法，從主張加沙停火到支持拉美和加勒比和平區地位，從金磚上合到世貿組織，從核不擴散到外空條約，中俄對這個世界的幾乎所有問題都對了錶、表了態。

2026年5月20日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在北京會晤中國國家主席習近平，雙方簽署多份合作文件。（Reuters）

在歡迎特朗普的晚宴上，習近平致辭說，「我們一致認為，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係」。在普京訪華時，中俄聯合聲明明晃晃表態，中俄都擁有悠久歷史文明，是聯合國創始會員國和安理會常任理事國，均是多極世界中的重要力量，在維護全球力量平衡和完善國際關係體系中發揮建設性作用。

表面是中俄再次確認了對國際秩序的一致態度。實際上，讓俄羅斯和中國站在一起表達如此多的立場與構想，併名為中俄聯合，是對深陷危機的俄羅斯的力挺。

特朗普在中國謹小慎微，連國宴發言都反覆排練，對盟友們卻一貫是出言不遜，吞併加拿大、購買格陵蘭，嫌棄北約盟友愚蠢佔便宜，出格言論脱口而出都不需要打草稿。美國完美演繹了什麼是以大欺小，什麼是恃強凌弱。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對訪華非常滿意，返美後7小時內在Truth Social連發15張訪華照片。圖為習近平親自陪同特朗普參觀遊覽天壇。（Truth Social@realDonaldTrump）

中國對美國不卑不亢，極力爭取平起平坐。對於日漸有求於自己的俄羅斯，沒有指手畫腳，更沒有待價而沽，能給與的尊重統統都拿了出來，硬是將一個24小時的工作訪問，規格提升為了國事級別。

中國沒有因為已經比肩美國了，就怠慢俄羅斯，不會因為俄羅斯已經不夠資格稱之為一級了，就輕視普京。大國能夠忍住不盛氣凌人、不秀優越感，並非易事。有實力卻克制，堪稱至德。

中國非常清醒，未來仍需要和俄羅斯一道繼續應對美國霸權，更重要的是與一個大體量的鄰國搞好關係是剛需。左手禮遇特朗普，右手穩住普京。這一局，中國的發揮沒有失分，相當在線。