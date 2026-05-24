魯比奧抵印度展開4日訪問　致力修復因關稅受損美印關係

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）5月23日（周六）抵達印度展開4日訪問，此行旨在修復因關稅政策而受損的美印關係。魯比奧訪問前表示，美國希望向印度出售能源，並在首日與印度總理莫迪（Narendra Modi）的會面中力陳美方立場，稱美國能源產品有潛力使印度的能源供應多元化。



路透社報道，魯比奧在與莫迪會晤後表示，「印度是美國處理印太地區事務的基石，這不僅體現在『四方安全對話』機制中，也體現在雙邊層面。」他還強調，美國不會讓伊朗挾持全球能源市場。

2026年5月23日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）抵達印度新德里美國大使館，出席附屬建築的落成典禮。（Reuters）

印度政府在聲明中表示，雖然莫迪在周六的會晤中沒有明確提及伊朗，但他重申了印度對和平努力的支持，並呼籲透過對話和外交手段解決衝突。美國駐印度大使戈爾（Sergio Gor）則透露，魯比奧已代表總統特朗普（Donald Trump）邀請莫迪在不久的將來訪問白宮。

美印兩國此前2月就貿易問題達成一項「臨時協議框架」，將特朗普對印度商品徵收的50%的懲罰性關稅降至18%，其中一半關稅與印度此前購買俄羅斯石油有關。但2月底，美國最高法院裁定特朗普關稅無效後，最終敲定協議的談判陷入停滯。

2025年2月13日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行聯合新聞發布會。（Reuters）

印方一直力促特朗普訪問印度，並希望行程能配合「四方安全對話（Quad）」峰會舉行。但分析人士指，在貿易緊張局勢及伊朗戰爭等干擾因素的影響下，這項計劃遭到擱置。