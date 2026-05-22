古巴外長：魯比奧正挑起軍事侵略 錯貼古巴「支持恐怖主義」標籤
撰文：張涵語
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古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）5月21日（周四）表示，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）正在挑起軍事侵略，並錯誤地將古巴貼上「支持恐怖主義國家」的標籤。同日，魯比奧表示，目前美國與古巴透過談判達成和平協議的可能性不大。
路透社報道，羅德里格斯說：「美國國務卿再次撒謊，企圖挑起軍事侵略，導致古巴和美國人民流血犧牲。」羅德里格斯亦表示，古巴對美國安全不構成任何威脅，並指責華盛頓蓄意挑起古巴的經濟崩潰和社會困境。
魯比奧同日在接受媒體採訪時表示，美國始終傾向透過談判解決古巴問題，「然而鑑於我們目前面對的對象，這件事發生的可能性並不高。但如果他們改變主意，我們隨時都在這裏。與此同時，我們也會繼續做我們需要做的事」。
魯比奧亦指，古巴已接受美國提供的1億美元人道援助，但否認美國此舉意在進行國家重建。「這不是國家重建。我們正在處理一件與美國國家安全直接相關的事情」。
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