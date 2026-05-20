魯比奧向古巴人民喊話：當前困境源於領袖腐敗　美願捐助1億美元

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）5月20透過發布短片，向古巴人民喊話。他表示，美國願與古巴建立美新關係，並建議提供1億美元援助。美方同時批評，古巴領導人需為電力、食物和燃料的短缺負責。古巴駐美國大使館同日回應稱，魯比奧說法不實，美國正殘忍壓迫這個島國。另路透社報道，特朗政府一名高級官員表示，古巴前領袖勞爾卡斯特羅（Raul Castri）已在美國被起訴，象徵華府施壓正在升級。



2026年5月12日，古巴哈瓦那，一輛電動三輪車駛過一間加油站。（Reuters）

擬向古巴人民提供價值1億美元食品藥品

5月20日為古巴獨立日，魯比奧以西班牙語發表視像講話，稱美國不僅願協助古巴人民緩解當前的危機，也願意幫助他們建立更美好的未來。

魯比奧以西班牙語發表通話，將古巴當前的困境，歸咎於領導層的貪婪和腐敗，「你們沒有電力、沒有燃料、沒有食物的真正原因，是那些控制你們國家的人掠奪了數十億美元，卻沒有一分錢用來幫助人民！」

他表示，美國將向古巴人民提供價值1億美元的食品和藥品，但必須由天主教會或值得信賴的慈善團體分發。

2026年3月17日，古巴首都哈瓦那（Havana），一名男子冒雨走在街上。（Reuters）

古巴駐美國大使館批評說法不實

古巴駐美國大使館同日回應稱，魯比奧的說法不實，美國正殘忍壓迫這個島國。大使館批評，魯比奧談到古巴時屢次肆無忌憚地撒謊，試圖為美方的侵略行為辨解。使館方面強調，魯比奧非常清楚，這種殘酷無情的侵略行為沒有任何藉口。