古巴外長斥魯比奧言論顛倒是非　圖令古巴重新依附於美國

古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）5月20日發文，駁斥美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）同日針對古巴的言論。羅德里格斯表示，魯比奧試圖將美國政府對古巴人民造成的傷害轉嫁於古方，純屬顛倒是非。



2026年2月25日，西半球島國聖基茨和尼維斯（Saint Kitts and Nevis，又譯聖克里斯多福及尼維斯）首府，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在機場候機室接受記者採訪，準備返回美國。（Reuters）

羅德里格斯又稱，美方反覆聲稱古巴拒絕接受1億美元援助，事實時美國長期對古巴實施經濟和能源封鎖，對古巴造成毀滅性打擊。在此背景下，美方提出的所謂援助充滿虛偽色彩，其用心昭然若揭。

羅德里格斯指出，5月20日是古巴獨立日，美方刻意選擇這一天發表相關言論，是企圖讓古巴重新依附於美國。他強調，新殖民主義時期的古巴及《普拉特修正案》（The Platt Amendment）早已成為歷史，獨立與主權才是古巴的現在與未來。

2026年3月17日，古巴首都哈瓦那（Havana），一名男子冒雨走在街上。（Reuters）

魯比奧向古巴人民喊話 稱特朗普正與古巴建立新關係

同日稍早時候，魯比奧透過視像短片向古巴人民喊話，稱美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正為美國與古巴建立一種新關係，但這種關係必須直接建立在美國與古巴人民之間。

新華社報道，美方近期加大對古巴制裁，並多次威脅對古巴動武。古巴方面回應稱，美方軍事威脅升至「前所未有的程度」，但古巴不會屈服。