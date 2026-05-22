魯比奧：若伊朗在霍爾木茲海峽實施收費　美伊外交協議將無法達成

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）5月21日（周四）表示，如果伊朗在霍爾木茲海峽實施收費制度，美伊之間的外交協議將無法達成。他亦稱，目前美國與古巴透過談判達成和平協議的可能性不大。



路透社報道，魯比奧稱，「全世界沒有人支持收費制度。這絕不可能發生。這是無法接受的。如果他們繼續推動這項措施，將使外交協議無法達成。如果他們試圖這麼做，這將對世界構成威脅，而且完全是非法的」。

2026年5月21日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在佛羅里達州霍姆斯特德空軍後備基地（Homestead Air Reserve Base）登機前向媒體發表講話。（Reuters）

而關於古巴問題，魯比奧表示，美國始終傾向透過談判解決問題，「然而鑑於我們目前面對的對象，這件事發生的可能性並不高。但如果他們改變主意，我們隨時都在這裏。與此同時，我們也會繼續做我們需要做的事」。

魯比奧亦指，古巴已接受美國提供的1億美元人道援助，但否認美國此舉意在進行國家重建。「這不是國家重建。我們正在處理一件與美國國家安全直接相關的事情」。