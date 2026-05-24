塞爾維亞首都爆發大規模反政府示威　抗議者促提前國會選舉

塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade）5月23日（周六）爆發大規模反政府示威，數萬名示威者集會反對總統武契奇（Aleksandar Vucic）並呼籲提前舉行國會選舉。示威者還要求維護法治，同時指責政府有犯罪和腐敗行為，而一開始和平的集會及後逐漸演變成警民衝突。



綜合外媒報道，一開始於貝爾格萊德市中心廣場舉行的集會總體上和平地進行，但隨後部分年輕的示威者分散開來，與防暴警察發生衝突。他們向警方警戒線投擲照明彈、石頭和瓶子，警方則使用胡椒噴霧驅散人群。

2026年5月23日，塞爾維亞首都貝爾格萊德，示威者站在防暴警察面前，參加由學生領導的反政府抗議活動，要求提前舉行國會選舉。（Reuters）

這場由學生領導的運動始於2024年11月的諾維薩德（Novi Sad）火車站爆炸案。爆炸案當時造成16人死亡，引發反腐敗抗議。民眾要求進行透明的調查，最終迫使時任總理武切維奇（Milos Vucevic）辭職，而總統武契奇隨後則對示威者進行強硬鎮壓。

2026年5月23日，在塞爾維亞首都貝爾格萊德，人們參加由學生領導的反政府抗議活動，要求提前舉行國會選舉。（Reuters）

塞爾維亞國家鐵路公司周六取消了所有往返貝爾格萊德的列車，以阻止更多示威者從其他地區湧入首都。學生們表示，他們計劃在即將到來的選舉中挑戰武契奇，希望藉此推翻右翼民粹主義政府。武契奇本周表示，選舉可能在今年9月至11月之間舉行。