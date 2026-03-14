塞爾維亞證實採購中國超音速導彈　總統未透露金額：有小折扣

在塞爾維亞媒體率先披露本國戰機掛載的導彈照片後，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）也證實了。



當地時間3月12日，武契奇在塞爾維亞廣播電視台（RTS）的直播節目中表示，塞爾維亞近期為其空軍採購了中國的CM-400AKG空對地彈道導彈，從而成為該型武器在歐洲的首個用戶。

「我們已經擁有了相當數量的此類導彈，而且未來還將擁有更多。」武契奇透露，塞爾維亞空軍已對其蘇制米格-29戰鬥機進行了改裝，使其能夠掛載CM-400AKG導彈。

據報道，武契奇拒絕透露塞爾維亞為購買這些導彈所支付的具體費用，但表示，塞爾維亞方面獲得了「小幅折扣」（slight discount）。

據介紹，CM-400AKG導彈由中國航天科工集團有限公司（CASIC）研製生產，是一款超音速空對地彈道導彈。該型導彈可搭載150公斤重的爆破戰鬥部或200公斤重的穿透戰鬥部，最大射程可達400公里。

目前，該導彈是巴基斯坦空軍JF-17「雷電」戰鬥機（中國稱「梟龍」）機隊的主要配套對地打擊彈藥之一。

路透社提到，該型導彈曾在去年印巴衝突中迎來首次實戰應用，當時巴基斯坦空軍利用該導彈對印度的S-400防空系統實施了打擊。

報道指出，塞爾維亞目前正致力於在以下各方之間尋求平衡：一方面是其與北約的夥伴關係以及加入歐盟的願望；另一方面則是其與俄羅斯長達數個世紀的宗教、民族及政治同盟關係，以及與主要投資國中國建立的戰略紐帶。

而作為歐盟和北約成員國，同時也是上世紀90年底爆發戰爭時塞爾維亞的對手，克羅地亞對這一導彈採購存有不滿，聲稱塞爾維亞此舉「威脅地區穩定」，試圖改變軍事平衡，並顯示巴爾幹地區的軍備競賽正在加劇。

今年，塞爾維亞已將其國內生產總值（GDP）的約2.6%用於軍事開支。

2025年5月9日，中國國家主席習近平（右）在莫斯科出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典期間，與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）舉行會面。（X@SpoxCHN_MaoNing）

近期，塞爾維亞從中國採購了FK-3防空系統，該系統類似於俄羅斯的S-300系統或美國的「愛國者」系統，以及CH-92A察打一體無人機；與此同時，塞爾維亞還向法國達索公司訂購了12架全新的「陣風」戰鬥機，並從空客公司採購了直升機和運輸機。

此前，據塞爾維亞航空新聞門戶網站Tango Six（T6）當地時間3月9日報道，塞爾維亞已經擁有了「射程至少250千米的超音速準彈道導彈」。

報道稱，該導彈正是中國製造的CM-400AKG空地導彈，這是一種「附近其他國家軍隊所不具備類似速度和射程的空中武器」，報道引用的照片顯示，有飛行中的塞爾維亞空軍與防空部隊米格-29SM+戰機掛載了兩枚該導彈。

早在2月16日，T6網站就曾報道稱，塞爾維亞總統武契奇表示，「人們做夢都想不到我們（塞爾維亞軍隊）能獲得和擁有什麼」，而塞爾維亞武裝部隊總參謀長米蘭·莫伊西洛維奇則告訴媒體，「塞爾維亞航空兵將擁有最大射程300公里的武器」。

本文獲觀察者網授權轉載。

