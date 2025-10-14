塞爾維亞女9年斥百萬整形擁「全球最大臂部」　坦言有這些缺點

外媒10月7日報道，塞爾維亞29歲女子克朗（Natasha Crown）為了過去達到自己理想中的身材，9年內斥資約11.1萬英鎊（約1,145,128港元）進行5次整形手術，擁有「全球最大臀部」。她坦言，現實中自己面臨別人目光、搭飛機要買2個座位才坐得下等多種缺點，但她無意停下整形的步伐，揚言要整到臀圍突破2.5米為止。



英國《太陽報》（The Sun）報道，身高約180米的克朗近日登上電視節目ooked on the Look，並透露她多年來整容的心路歷程。

克朗在節目上透露，她17歲時首次意識到自己想要擁有一個超大的臀部，她表示：「我17歲時看到一個臂部很大的女孩，我（當時）就被迷住。」

她於3年後開始整形之路，除接受隆胸、注射肉毒桿菌、填充劑等醫美手術外，她還分別接受5次「巴西提臀手術」，在臀部增加約45公斤的脂肪。該手術會從腹部、腰部及腿部抽取脂肪，再注入臀部使其更加飽滿圓潤。

克朗在節目上也大方談到擁有「全球最大臀部」的負面影響，她表示自己外出時須忍受路人的目光，社交媒體上也有不少惡意留言批評，部份男性甚至會被她的身材嚇退；另外，她日常生活上也遇到諸多不別。

報道稱，「巴西提臀手術」手術極其危險，在某些情況下甚至會導致死亡，但克朗對此並不感到擔憂，並指自己熱愛醫美手術，未來會繼續進行相關手術。