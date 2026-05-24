白宮附近傳出多響槍聲 特勤局擊斃一名槍手 一旁觀者中槍
撰文：張涵語
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美國白宮附近5月23日（周六）傳出多響槍聲。哥倫比亞廣播公司（CBS）多名記者透露，大約在美國東部時間下午6點剛過時聽到20聲槍響。據悉，至少兩人在與美國特勤局人員的衝突中被擊中並送院，其中包括一名疑犯，目前現場已受控制。特勤局其後表示，特勤人員擊斃一名槍手，一名旁觀者中槍，沒有執法人員受傷。
綜合外媒報道，事件發生在賓夕法尼亞大道和西北區第17街的交叉路口附近，特勤局在事件發生後迅速前往現場。聯邦調查局（FBI）亦抵達現場，協助特勤局展開工作。
官員表示，其中一人被認為是槍手，但尚不清楚另一人是協案疑犯還是旁觀者。總統特朗普（Donald Trump）在槍擊事件發生時身處白宮。
特勤局同日發聲明指，事件於23日下午6時左右發生，槍手當時突然從其袋中掏出一把槍並開始射擊。特勤局人員隨即還擊並擊中槍手，後者其後被送往醫院後不治死亡。
美媒CNN另外引述一名特勤局發言人指，受傷的旁觀者情況危殆，目前尚不清楚他是被槍手擊中還是在槍戰中被流彈所傷。
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