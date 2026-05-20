特朗普抱怨白宮欠空間舉辦重大活動：沒地方接待習近平主席｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月19日（周二）為在白宮建造宴會廳的決定辯護，指項目都是有他自己出資，並稱其為一份「禮物」，不會由納稅人買單。特朗普抱怨，接待活動太多了，假如中國國家主席習近平到訪華盛頓，他根本沒有地方接待習近平。



特朗普指假如習近平來訪，沒有地方接待他：

據美國拉斯維加斯KSNV電視台報道，特朗普19日帶領記者們參觀他的宴會廳施工現場，並向他們透露，宴會廳的屋頂建成後將能夠「抵禦無人機」和「防導彈」。

特朗普稱宴會廳是白宮建築群的重要新增設施，並表示該設施將配備最先進的安全技術，能夠抵禦現代空中威脅。

特朗普強調：「他們（宴會廳）的無人機攔截能力非常強大。它不僅能防無人機，就算無人機撞上來，也會彈開，不會造成任何影響，但它同時也是一個無人機發射口，所以它能保護整個華盛頓，包括大樓的屋頂。這就像一道屏障，保護裏面的一切，也保護樓上的一切。」

除了總統保安問題，特朗普重申有必要建造白宮宴會廳。他表示：「我們將面積擴大了一倍，但預算和計劃都完全沒問題。最初我們只打算建造一個小得多的空間，那根本不夠用。真的不夠用。活動太多了。比如，假如習近平主席來這裏，我們根本就沒地方接待他。日前我們接待了（英國）國王和王后，本來預計會有1000人參加，結果最後只能安排100人參加舞會。」

特朗普日前結束訪華時，亦曾提及白宮宴會廳項目。他當時發文表示：「中國有宴會廳（他這裏指的應該是他與習近平會面的人民大會堂），美國也應該有！宴會廳正在建設中，進度超前，建成後將成為全美同類設施中最頂級的設施。感謝大家對這個計劃的支持。預計2028年9月左右開放。」